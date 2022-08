Poslední tažení s Bostonem i Krejčím? Pastrňák varuje: Konečně jsem zdravý

V létě to vypadalo tak, jako by generální manažer Bostonu Don Sweeney zamířil do nejbližšího papírnictví, pořídil lepící pásku a dal dohromady zbytky vítězného týmu z roku 2011. Po sezonní anabázi v extralize se do přístavní organizace vrátil David Krejčí, o další ročník si kariéru protáhne kapitán Patrice Bergeron. Kousli nižší plat a na piedestal staví týmovou ambici: ještě jednou ovládnout play off.

Jenže Bruins rozhodně nepřipomínají jen muzeum fosílií. Hlavní hvězda? Zas a znova Pastrňák, pořád skromný kluk v nejlepším hokejovém věku, ale taky showman, který si pozornost umí užít. Na vyhlášení Zlaté hokejky 2022 se odvázal, vyvolal mexickou vlnu, bavil na pódiu. Pomalu mu ovšem v hlavě šrotuje osud příští sezony v NHL. Zahájí totiž poslední úsilí pod současným kontraktem s přívětivou gáží 6,6 milionu dolarů.

„Teď moc času na mou novou smlouvu nebylo, Boston měl nějaké podpisy, co musel udělat,“ uvědomuje si havířovský rodák. „Já se soustředím na léto, po dlouhé době jsem zdravý a můžu se zaměřit na přípravu. Ještě mám smlouvu na rok, takže to teď nějak neřeším a chci se dobře fyzicky nachystat.“

Jeho role bude stěžejní. Pokud se nepřiblíží ke své vrcholné formě on, postarší pánové v Bostonu mohou na stříbrný grál pro šampiony rovnou zapomenout. Wow efekt z comebacku Krejčího tu však bezpochyby je. Startuje snaha o ještě jeden zlatý večírek pro tuhle partu... a zároveň první pro Davida Pastrňáka.

„Vrací se Krejča a když jsem ho viděl v nároďáku, je to pořád stejný hráč. Umí do toho šlápnout, moc se těším na naši spolupráci. Bergeron s Marchandem tvoří taky starší střed našeho týmu, všichni tři vyhráli Stanley Cup a v roce 2019 byli ve finále. Příští rok bude určitě bolet, ale uvidíme, jak to dopadne,“ hodnotí rozpoložení svého mužstva druhý muž letošní Zlaté hokejky.

Pastrňák, který právě s Krejčím rozzářil poslední, bronzové mistrovství světa ve Finsku, neskrývá fakt, že budoucí vývoj Bruins může hrát ohromnou roli v jeho úvahách o dalších krocích v NHL. Za rok smí odejít jako volný hráč. Ať závěrečný pokus se současným jádrem dopadne jakkoliv, mužstvo s největší pravděpodobností potká masivní přestavba. Vždyť jak sám elitní střelec přiznává, Krejčí s Bergeronem jsou nejlepšími centry organizace, spolu v kabině strávili předlouhých 15 sezon.

Postaví se základ příštího kádru s Pastrňákem, nebo již bez něj?

„Teď jdu do deváté sezony a ještě jsem skoro nic nevyhrál. Čas letí a mrzí to každý rok,“ smutní šestadvacetiletý forvard. „Na druhou stranu jsem zdravý a nemám starosti s přípravou na novou sezonu, což se mi poslední tři roky úplně nedařilo. Můžu zamakat.“

Dost možná se tak chystá vylepšená verze Pastrňák 2.0. Ještě předtím, než se pustí do těžké dřiny, čeká ho od 17 hodin páteční exhibice ve Žďáru nad Sázavou, kde se střetnou hvězdami nabité týmy Jakuba Voráčka a Martina Nečase.

Večer pak spolu patrně podpoří boj české dvacítky proti kanadskému obrovi v semifinále mistrovství světa. „Moc klukům držím palce, snad se dobře připraví. Všichni, co jsme dvacítkou prošli, víme, že to je v kariéře speciální moment. Vždycky juniory sleduji, navíc teď v létě je to super podívaná,“ uzavřel někdejší držitel Maurice Richard Trophy.

