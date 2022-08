Terno Zacha. Čecha chválí legenda: Být koučem Bruins, postavím českou lajnu

Šest sezon se brněnský rodák snažil v New Jersey naplnit velká očekávání, ale úplně se mu to nepovedlo. Zacha byl šestkou draftu 2015 a první volbou Devils. Nejvýš se vyšplhal na 36 bodů, jeho gólovým maximem je 17 zásahů. Mark Recchi si myslí, že český útočník má pořád dost času, aby si uvědomil svůj potenciál, a dokázal ho zúročit. Podle něj ještě ukáže, jak skvělý je hokejista.

„Je to výborný kluk a vynikající spoluhráč,“ řekl o čerstvé posile Bruins. „Má tunu dovedností, jen musí přijít na to, jak je trvale zúročit. Donny (generální manažer Bostonu Don Sweeney) udělal terno, Boston to s ním vyhrál. Pokud jde o talent, je mnohem lepší než Haula. Šikovný a mohutný. Když toho dokáže využít, je těžké ho připravit o puk,“ dodal člen Hockey Hall of Fame.

Podle Recchiho brzdila Zachu jeho chabá sebedůvěra, jakmile věci přestaly jít podle plánu. A pak taky jeho střelba. Do minulé sezony vstoupil znamenitě, v úvodních 16 zápasech dal osm gólů a připsal si čtyři asistence. V následujících dvanácti duelech se však trefil jen jednou a měl pouhé dvě nahrávky. U kouče Lindyho Ruffa upadl v nemilost a nedokázal najít cestu ven. Sezonu končil s 15 trefami a 36 body v 70 partiích.

„Začal skvěle; byl opravdu náš nejlepší hráč. Jenže potom trochu narazil a prostě se z toho už nedokázal vyhrabat. Chce ukázat, že si zaslouží být tam, kde je. V jeho úsilí není vůbec problém. Spíš potřebuje nabrat sebevědomí a uvědomit si, co je schopen dokázat. Nesmí k sobě být tak tvrdý a potřebuje taky víc střílet, protože střelu má výbornou,“ povídal Recchi.

Když se Zacha o jeho skautském rozboru doslechl, dal mu za pravdu. „Je fakt, že jsem se vždycky zaměřoval na bránění víc, než bych měl. Přitom všichni, včetně Marka, mi tvrdili, jak skvělou mám střelu. Musíte chodit blíž k brance, častěji pálit, být v tomhle ohledu víc sobecký. Snažím se na tom pracovat, abych dostal příležitost hrát. V předminulé sezoně jsem ji měl a ukázal trochu víc. Naposledy to bylo trochu jiné. Jsem nadšený, že jsem v tak dobrém týmu a že se díky tomu můžu zlepšovat. Myslím, že v příští sezoně to taky předvedu,“ slíbil Zacha.

GM Sweeney doufá, že Zacha se bude držet Recchiho rad. „Má opravdu moc dobrou střelu. Může chodit na přesilovku, pokud by vypadl March (Brad Marchand), tyhle debaty už jsme vedli. Má veškeré předpoklady k tomu, aby dokázal využít své příležitosti. Bude záležet na něm. Dosud nastupoval s dobrými a mladšími hráči, teď kolem sebe bude mít dobré a zavedené hráče. Doufejme, že toho využije. Věříme, že jako všestranný útočník se uplatní víc v ofenzivě. Tady leží jeho strop výš, věříme, že toho dosáhne.“

Urostlý centr, který si zvykl hrát i na levém křídle, přichází do poměrně známého prostředí. Přes léto se připravuje v městečku Foxboro, ležícím asi půl hodiny jízdy od centra Bostonu. Zacha se v týmu potká s obráncem Jakubem Zbořilem, svým nejlepším kamarádem z dětství. A taky s Davidem Pastrňákem, s nímž taky procházel juniorskými reprezentacemi. Bruins mají pod smlouvou ještě útočníka Tomáše Noska s Jakubem Laukem a přivedli zpátky Davida Krejčího.

Recchi věří, že jedním ze způsobů, jak by v Bostonu mohli Zachovi pomoct, je postavit ho právě ke Krejčímu, který po sezoně v Olomouci podepsal s Bruins roční smlouvu za 1 milion dolarů (24,7 milionu korun). Byl to vlastně Recchi, kdo navrhl kouči Montgomerymu, aby postavil kompletní českou lajnu.

„Krejčího návrat je pro něj ohromná věc, protože Kreche miluje a vzhlíží k němu. Může mu hodně pomoct na ledě i mimo něj. Sakra, být Jimmym (kouč Montgomery), postavím českou řadu Zacha-Krech-Pasta. Proč ne? Myslím, že by se k sobě hodili a Pavlovi by to hodně prospělo,“ dodal Recchi.

Kompletní český trojzápřah je v NHL výjimečným úkazem. Nejhlubší otisk zanechali Petr Nedvěd, Radek Dvořák a Jan Hlaváč, kteří na přelomu milénia v New York Rangers vytvořili „Czech Line“ a okupovali přední pozice týmové produktivity. V roce 2014 se v Arizoně krátce objevila lajna Martin Erat - Martin Hanzal - Radim Vrbata.

Nyní se možná rýsuje česká formace v Bostonu. Zacha, jenž s klubem podepsal roční kontrakt za 3,5 milionu dolarů (86,5 milionů korun), však bere příchod do Bruins jako obrovskou příležitost k restartu. „Mám ještě velké rezervy. V posledních letech sice hraju líp než dřív, ale svému potenciálu jsem se pořád ani trochu nepřiblížil,“ připustil.

