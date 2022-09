Legendární Chára ukončil kariéru! Smlouva na den, rozloučí se v Bostonu

Obr Zdeno Chára z New York Islanders nedal Patricku Maroonovi ve vzájemné bitce takřka žádnou šanci • profimedia.cz

Slovenskému obrovi Zdenu Chárovi je 45 let, v NHL už pokračovat nebude • profimedia.cz

Slovenský obránce Zdeno Chára (45) ukončil veleúspěšnou kariéru. Oznámil to na svém Instagramu. Vítěz Stanley Cupu i držitel Norris Trophy pro nejlepšího obránce NHL v sezoně 2008/09 zasáhl v elitní lize do 24 sezon a celkově nasbíral 1680 utkání za New York Islanders, Ottawu, Boston a Washington. Chára uvedl, že dnes podepsal jednodenní smlouvu s Bostonem, kde strávil nejúspěšnější roky kariéry a v roce 2011 vyhrál stříbrný Pohár. Splní se mu tak sen a skončí jako hráč Bruins.