Jágr o Chárovi: Smáli se mu, ale byl nejlepší. Neměl jsem ho čím překvapit

Chára zakončil svoji zámořskou bilanci na čísle 1680 zápasů. Český nestárnoucí útočník jich v NHL nasbíral 1733. A pouze on, Gordie Howe a Chris Chelios vydrželi hrát v nejslavnější lize déle než slovenská ikona. „Má za sebou úžasnou kariéru,“ reaguje kladenský majitel, jenž na rozdíl od Cháry velkému hokeji ještě nezamával.

Co na kariéru dvoumetrového slovenského obránce říkáte?

„Jeho cesta, to je neskutečný příběh. Jako u Honzy Kollera. Nikdo mu nevěřil, nedostal ani pořádně šanci. Smáli se mu. On svojí vůlí a pracovitostí dokázal to, že se za pár let stal nejlepším obráncem v NHL.“

V čem nejvíc vynikal?

„Byl nejkomplexnějším bekem. Ofenzivní, tvrdý, veliký, mohl se prát. Byl zodpovědný. Navíc velký lídr. Takže to je inspirace pro mladé. Když se ti v mládí nedaří, málokdo ti věří, tak na tom vlastně vůbec nezáleží. Je to o tom, jak sám na sobě pracuješ a čemu věříš.“

Jak se vám proti němu hrálo?

„Byl to obránce, s kterým jsem měl asi největší problémy v NHL.“

Kvůli tomu, jak byl velký?

„Nejenom to. Bylo to dané jeho výškou, rozsahem, ale i sílou. Neměl jsem ho čím překvapit. Vždycky záleželo, proti komu jsem nastupoval. A podle toho jsem hrál hokej, který jsem potřeboval. Když proti mně hrál malý hráč, snažil jsem se ho obehrát silou. Když byl pomalý a silný, tak zase rychlostí. Ale Cháru jsem neměl čím překvapit. Proto pro mě bylo nejtěžší hrát proti němu.“

A to jste proti němu nastupoval hodně, že?

„To ano. Byl jsem hráč, který měl dávat góly, rozhodovat zápasy, takže hrál vždycky proti mně. Nebylo to jednoduchý. Dával mi hodně zabrat.“

Jak vzpomínáte na společné působení v Bostonu v sezoně 2012/13, kdy jste se dostali až do finále Stanley Cupu?

„To bylo velice krátký, byla kvůli výluce kratší sezona, navíc jsem přišel chvíli před play off. Takže ano, bylo to moc fajn, ale zas tak dlouho to netrvalo.“ Ale vy jste k sobě vždycky měli blízko, že? „To ano, byl tam stoprocentně obrovský vzájemný respekt. Měli jsme k sobě blízko i díky tomu, že nejsme od sebe zas tak věkově vzdálení.“