Zadina o nové smlouvě i očekáváních: Doufal jsem, že to bude jednodušší

Detroit by měl začít vstoupat vzhůru. Doba, kdy se plácal na dně, sbíral drafty a mluvil o přestavbě, končí. A Filip Zadina (22)? Přicházejí klíčové roky kariéry. Podepsal nový tříletý kontrakt a potřebuje prodat svůj velký talent. „Mám za sebou jednu z nejlepších letních příprav, jaké jsem kdy prodělal. Všechno bude jenom na mně, abych hrál s čistou hlavou a ukázal, že na to mám,“ hlásí před startem sezony. V rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz mluvil i o tom, jak musel posunout svůj hokej.

Někdo dovede vletět do NHL hned po draftu. Filipa Zadinu si Detroit vybral z šesté pozice v roce 2018. Před ním šli na řadu Andrej Svječnikov nebo Brady Tkachuk, oba se zařadili mezi výrazné borce ligy. Povedlo se to i sedmému Quinnu Hughesovi. Český útočník na průlomovou sezonu čeká, ale šéf klubu Steve Yzerman mu tříletou smlouvou ukázal, že má zájem na jeho vývoji dál pracovat.

Znamenají tři roky určitou jistotu se ukázat?

„Svým způsobem to jistota je, mám víc času. Za tříletou smlouvu jsem moc rád, chtěl jsem co nejdelší kontrakt, to pro mě bylo zásadní. V téhle fázi kariéry jsou peníze víceméně jedno. Jsem pořád mladý hráč, takže hlavně chci nastupovat v NHL.“

Na druhou stranu, Detroit dost na křídlech posiluje, za poslední dobu přišli Perron, Kubalík, Copp, Vrána. Bude velká dřina se dostat do prvních dvou lajn?

„Vždycky to byl boj o flek, je to boj a bude to tak i dál. Nejde o nějakou novou situaci, už ale mám zkušenosti, jak se o místo porvat a co mám dělat, abych si pozici vybudoval. Mám na to tři roky, což je klíčová zpráva, za tuhle dobu ze mě bude úplně jiný hráč.“

A jaký jste teď ve 22 letech po 160 zápasech v NHL?

„Tohle bylo asi maximum, které jsem mohl odehrát. Každý ročník jsem byl buď zraněný, nebo se mi něco stalo, navíc přišla sezona, kterou krátil covid. Za poslední tři roky jsem odehrál asi všechno, co šlo, a posunul jsem se.“

Hodně se řeší, jestli jste hokejista, který může hrát první dvě řady, případně jestli dovedete nabídnout i něco pro třetí formaci. Vnímáte, že se od šestky dratfu 2018 čeká pořád hodně?

„Jo, vím, že tohle všechno je téma. U nás