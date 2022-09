Češi v přípravě NHL: trefili se Kubalík i Zadina. Francouz pětkrát inkasoval

Sedmadvacetiletý Kubalík, který do Detroitu přišel z Chicaga, se ve svém prvním startu v novém působišti uvedl jako střelec. Gólový účet si v Michiganu otevřel v 16. minutě, kdy po nahrávce Filipa Hronka využil přesilovou hru a vyrovnal na 1:1. Druhou trefu si plzeňský rodák vypracoval sám. V polovině třetí třetiny využil zaváhání střídajícího brankáře Caseyho DeSmitha, kterého za brankou obral o puk, pohodlně zakončil do odkryté klece a uzavřel skóre.

Zadinovi na gól a asistenci stačilo šest minut v úvodu druhé třetiny. Již po 23 sekundách dostal pardubický rodák nabito od Michaela Rasmussena a poslal Detroit do vedení 2:1. Druhý bod přidal v 27. minutě, kdy posunul puk na obránce Stevena Kampfera a ten prostřelil brankáře Tristana Jarryho počtvrté.

Poprvé od zisku Stanley Cupu se v zápase představil brankář Francouz, duel s Minnesotou se mu ale nepovedl. Inkasoval pět branek z 26 střel a dochytal s úspěšností pouze lehce přesahující 80 procent. Hokejisté Wild trestali českého gólmana hlavně v přesilovkách, z nichž vytěžili tři branky.

Jednou asistencí Minnesotě pomohl také Andrej Šustr, jehož střelu od modré čáry dorazil za bezmocného Francouze Brandon Duhaime. Český bek, který v červenci podepsal smlouvu s Wild jako volný hráč, si v novém působišti připsal první bod.

Povedený zápas v dresu Avalanche odehrál Kaut. Bývalý útočník Pardubic, který v minulé sezoně čekal na svou šanci na farmě v Colorado Rapids, měl podíl na obou brankách svého týmu.

Po devatenácti sekundách hry se Kaut natlačil před brankáře Filipa Gustavssona a jeho zakončení dorazil do branky Alex Newhook. Gólu se dvaadvacetiletý český útočník dočkal v úvodu druhé třetiny, kdy z ideální pozice mezi kruhy vyrovnal na 2:2. Více branek obhájci Stanley Cupu nepřidali a prohráli druhý ze tří dosavadních přípravných duelů.

Přípravné zápasy před startem NHL:

Boston - New York Rangers 3:2 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 26. a 62. Greer, 47. Steen - 8. Fox , 28. Lafreniére.

Buffalo - Philadelphia 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky: 9. a 29. Biro (na první Rousek) - 15. Konecny.

Carolina - Tampa Bay 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

Branky: 2. Svečnikov, 36. Stastny, 45. Aho, 47. Jarvis, 59. Strömwall - 52. Naměstnikov.

New Jersey - New York Islanders 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Branky: 16. Šarangovič, 17. Hamilton, 21. Hughes (Palát), 38. Haula - 9. Sošnikov. Vítek Vaněček za New Jersey odchytal 40 minut, inkasoval jednu branku z 14 střel a úspěšnost zásahů měl 92,9 procenta.

Pittsburgh - Detroit 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)

Branky: 2. McGinn, 34. Rust - 16. a 51. Kubalík (na první Hronek), 21. Zadina, 26. Söderblom, 27. Kampfer (Zadina), 43. Spezia.

Dallas - Arizona 4:3 v prodl. (1:1, 2:1, 0:1 - 1:0)

Branky: 23. a 62. Marchment (na obě Faksa), 15. Shea, 22. Kiviranta - 20. Gostisbehere, 22. Bjugstad, 52. Koljačonok. Utkání se hrálo v Tulse.

Winnipeg - Ottawa 5:3 (1:1, 3:2, 1:0)

Branky: 14. a 36. Torgersson, 34. Eyssimont, 40. Heinola, 49. Connor - 15. Reinhardt, 28. Motte, 40. Pinto.

Chicago - St. Louis 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Branky: 39. Guttman - 3. O'Reilly, 49. Faulk, 52. Luce, 57. Alexandrov. Petr Mrázek za Chicago odchytal 30 minut a 18 sekund, inkasoval jednu branku z 9 střel a úspěšnost zásahů měl 90 procent.

Colorado - Minnesota 2:5 (0:2, 1:3, 0:0)

Branky: 1. Newhook (Kaut), 21. Kaut - 7. a 16. Jost, 35. Petan, 38. Firstov, 40. Duhaime (Šustr). Pavel Francouz za Colorado odchytal celý zápas, inkasoval pět branek z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 80,8 procenta.

Seattle - Calgary 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky: 33. Sprong, 38. Schwartz, 60. Poturalski. Daniel Vladař za Calgary odchytal celý zápas, inkasoval dvě branky z 34 střel a úspěšnost zásahů měl 94,1 procenta.

San Jose - Anaheim 5:4 (3:1, 1:2, 1:1)

Branky: 1. Gregor, 2. Reedy, 18. Guščin, 23. Gadjovich, 43. Veronneau - 13. Drew, 29. Gawdin, 31. Lopina, 59. Gawdin.