Rusové mohou s NHL přijet do Prahy. Soukromá akce, víza mají, zní z vlády

„Jedná se o soukromou akci, víza mají, takže z pohledu státu není důvod je nevpustit. Národní bezpečnost jejich přítomnost rozhodně neohrožuje. A to ani nezmiňuji, že kromě schengenských víz mají dlouhodobá pracovní víza americká a žijí v USA,“ uvedl Pojar pro Seznam Zprávy.

Účasti ruských hokejistů v zápasech NHL v Praze se snažil kvůli válce na Ukrajině zabránit bývalý brankář Dominik Hašek. Olympijský šampion z Nagana a dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru se obrátil na ministerstvo zahraničí, které dopisem vyzvalo vedení NHL, aby ruští hráči do Česka nejezdili.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) v pondělí uvedl, že by ruští hokejisté schengenská víza dostat neměli, ale pokud již platná víza mají, měli by být do země vpuštěni.

San Jose má v kádru útočníky Alexandra Barabanova, Jevgenije Svečnikova, Daniila Guščina, Timura Ibragimova a obránce Artěmije Kňazeva. V přípravě z nich dosud nastoupili jen Svečnikov a Guščin. V Nashvillu jsou brankář Jaroslav Askarov a útočníci Jakov Trenin a Jegor Afanasjev.

Generální manažer San Jose Mike Grier už dříve uvedl, že tým v Praze nastoupí buď i s ruskými hráči, nebo vůbec. NHL po vypuknutí konfliktu na Ukrajině účast ruských hokejistů v lize neomezila.

Většina sportovních federací po vypuknutí války na Ukrajině zakázala ruským sportovcům účast na svých akcích. Jako jednotlivci a s neutrálním statusem mohou závodit cyklisté a hrát tenisté.

V příštím týdnu se v Česku představí některé ruské tenistky na turnaji WTA v Ostravě.