ANALÝZA: Pastrňákovi končí smlouva a není sám. Čeká Boston přestavba?

V zámoří už jdou do finiše přípravy na nový ročník NHL , který v pátek odstartuje v Praze. V hodně specifické situaci jsou Boston Bruins. Pravděpodobně je čeká na dlouhou dobu poslední sezona, kdy mohou pomýšlet na Stanley Cup. Smlouvu pouze do června 2023 má podepsáno rovnou několik klíčových hráčů týmu včetně Davida Pastrňáka, jednoho z nejlepších útočníků celé NHL.

Mančaft z Massachusetts patřil v uplynulé dekádě mezi vůbec nejúspěšnější týmy celé NHL. V roce 2011 získal Stanley Cup. V letech 2013 a 2019 se probojoval až do finálových bojů o stříbrný pohár. Do play off Boston nepostoupil pouze dvakrát, a to v letech 2015 a 2016.

Po poslední finálové účasti sice Bruins ve vyřazovací části zatím nechyběli ani jednou, ovšem výrazný úspěch už nepřišel. Na jaře 2020 a 2021 přišel konec ve druhém kole, v posledním ročníku vypadli dokonce hned v tom prvním s Carolinou.

Návrat klíčového centra

Čas nelze zastavit a zdá se, že úspěšné roky Bostonu se krátí. Duo Brad Marchand - Patrice Bergeron bylo součástí onoho vítězného týmu už v roce 2011. Prvně jmenovanému je 34 let, kapitánovi Bruins už dokonce 37 let.

Právě Bergeronovi skončil kontrakt už po minulém ročníku a vzal si delší dobu na rozhodnutí, zda bude v hokejové kariéře vůbec pokračovat. Nakonec se rozhodl ještě pro jednu sezonu. Zřejmě poslední.

Výrazné posílení mužstva má na svědomí David Krejčí, taktéž člen vítězného týmu z roku 2011. Ten si na uplynulý ročník odskočil do Olomouce, aby se do Bostonu před touto sezonou opět vrátil. Podepsal na jeden rok.

Jak Bergeron, tak i český centr pro dobro týmu přijali menší peníze, než které by jistě mohli dostat v jiném týmu NHL. Oba chtějí totiž to jediné – získat ještě jednou Stanley Cup.

A dost možná je to jejich poslední šance.

Pastrňákova budoucnost

Není pochyb o tom, že David Pastrňák je ve svých 26 letech jedním z nejlepších útočníků na světě. V Bostonu byste jen těžko hledali hráče, který má na trhu vyšší hodnotu než právě on. Rodáka z Havířova zdobí vynikající střela, práce s pukem, usměvavá tvář a především chuť po vítězstvích.

Bruins se údajně snažili celé léto o předčasné prodloužení smlouvy