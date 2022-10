České hvězdy v NHL: Davidové za Pohárem, Paláta čeká šichta. Co Hertl?

Pět českých bombarďáků, pět rozdílných příběhů. Seznam sledovaných krajanů v nejlepší lize světa se ani před nadcházející sezonou příliš nemění. Výjimkou je bostonský David Krejčí, který po roční zastávce v extralize znovu doplnil svého jmenovce Pastrňáka. Oba by chtěli v barvách Bruins ukořistit Stanley Cup. To ostatní české hvězdy musí klást pokornější cíle. Třeba Ondřeje Paláta čeká náročná mise po přesunu do New Jersey. Jednoduché to nebude mít Jakub Voráček z Columbusu ani Tomáš Hertl v dresu San Jose.