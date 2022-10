NHL baví Evropu: Hertlova štědrost i show, pohled do Prahy či pocta Josimu

Nashville si přípravu ve Švýcarsku vychutnal, a to hlavně díky hlasité podpoře, která se dostávala domácím miláčkům Romanu Josimu a Ninu Niederreiterovi. Zájem o Predators v Praze nemusí být tak ohromný, s odchodem brankáře Davida Ritticha skrze trh volných hráčů česká stopa v klubu téměř vychladla. Útočník Jáchym Kondelík ani gólman Tomáš Vomáčka šanci debutovat před zraky svých krajanů nedostanou. Přesto se Preds na hlavní město těší a skrze sociální sítě poslali do Prahy virtuální pohlednici.

„Chtěl bych vám jen krátce poděkovat. Pro mě i Nina (Niederreitera) to hodně znamená. Upřímně, nedokážu ani zcela vyjádřit svůj vděk, protože se mnou cloumají emoce. Bylo skvělé, jak jste nás podpořili. Přesně proto miluju tenhle tým, kvůli takovým maličkostem. Třeba to, že jste se včera vyfotili s mou rodinou, byla z toho nadšená. Jsme skvělá parta. Každý se bavil, teď se pojďme připravit na sezonu,“ vyznal se spoluhráčům v kabině kapitán Josi.

Wow! Hertl v Berlíně zosnoval kouzelnou akci

Už přípravná klání v zámoří ukázala, že Tomáš Hertl ani po podpisu osmileté smlouvy nezlenivěl. Naopak, nabírá formu. A to, co předvedl s Timem Meierem na ledě Eisbärenu, bylo doslova dechberoucí. Rychlá narážečka, chladnokrevné zakončení. Akce připomínala Messiho parády v kombinaci s Xavim během jejich nejplodnějších let v Barceloně. A fanoušci, kteří při přesilovkách Sharks hlasitě pískali, najednou začali spontánně tleskat. Že domácí do té doby vedli 1:0? Tohle byla paráda, která zaslouží respekt.

„Chtěli jsme si z toho zápasu odnést dobrý pocit. Věděli jsme, že to s Berlínem jednoduché nebude. Ta akce nám dodala sebevědomí. S Timem už nějakou dobu hrajeme, strávili jsme spolu i celou předsezonní přípravu. Vyměnili jsme si puk, dobře mi ho poslal a já jsem zakončil. To nám pomohlo,“ popsal vyvedenou kombinaci samotný autor branky.