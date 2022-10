Jágr s Kladnem trénoval: Přežít je pro mě šílené. Teď návrat nevidím, ale...

Jaromír Jágr zmírnil svá slova z nedělního rozhovoru o tom, že už se na led nevrátí. Padesátiletý majitel kladenského klubu však zároveň zopakoval, že momentálně nemá čas, chuť ani vůli do tréninku, který by mu pomohl dostat se do takové formy, aby naskočil do sestavy Rytířů. Přiznal, že s potvrzením uspořádání zápasů pod širým nebem by získal porci motivace navíc. I díky tomu, že by před ním bylo pevně stanovené datum návratu.

Nedělní rozhovor hokejového velikána po utkání Kladna v Mladé Boleslavi, v němž přiznal, že k návratu na led nemá chuť a motivaci a připustil i možnost, že už se na led nevrátí, rozvířil spekulace o završení hráčské kariéry jednoho z nejlepších hokejistů historie. Jágr přiznal, že ho však podobné úvahy poněkud zaskočily.

„Dostal jsem otázku, kdy se vrátím a jak brzo to bude. Odpověděl jsem, že momentálně - zdůrazňuji momentálně - to absolutně nevidím. Pak už z toho média něco udělala a já to nechci komentovat. I by to bylo zbytečné,“ řekl ve středu Jágr novinářům po tiskové konferenci k zahájení druhého ročníku Školy hokejových talentů v Kladně.

„Myslel jsem to tak, že momentálně jsem neměl čas, chuť ani vůli trénovat. A bez tréninku prostě člověk nemůže hrát. To ale neznamená, že to znovu nenaskočí, že tu chuť znovu nedostanu. Nic nevyvracím, ale z jedné odpovědi vznikla spousta článků, které jsem ani nechtěl komentovat, protože mi připadaly nesmyslné,“ vysvětlil Jágr.

Zároveň však zopakoval, že jeho případný návrat není aktuálně na pořadu dne. „Možná už nenastoupím. Já fakt nevím. Třeba dneska jsem podruhé trénoval ve výstroji (s mužstvem), abychom měli na ledě dvacet hráčů, protože jich máme spoustu zraněných. Je nesmysl tahat na náš trénink hráče z první ligy, takže jsem šel na led,“ připomněl Jágr.

Jaký měl ze sebe dojem? „Bylo to náročnější, než jsem si dokázal představit. Bylo to hrozné, jen přežít trénink je pro mě šílené. Z různých důvodů - šest měsíců jsem nebruslil, nic jsem nedělal, mám nadváhu a jsem starej... I tak jsem ale šel na trénink, protože mi dává daleko větší smysl trénovat ve dvaceti lidech než v devatenácti,“ vysvětlil Jágr.

