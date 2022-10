Švédský Robocop chránil Jágra a boural soupeře. Gudas je jako já, říká

Na ledě připomínal monstrum, zmastil spousty soupeřů. Říkali mu „Tuffe Uffe“ nebo „Robocop“. Ale působí jako milý chlapík. „Jsem pohodář,“ přiznává Ulf Samuelsson, bývalý tvrdý obránce, pak trenér, který před pražskými zápasy NHL přednášel na semináři o chování na střídačce. V rozhovoru pro Deník Sport a nhl.com vyprávěl 58letý Švéd o časech v Pittsburghu, kde získal dva Stanley Cupy a zažil začínajícího Jaromíra Jágra, i o fiasku v Naganu, na které by rád zapomněl.

Do Prahy jste se podíval coby asistent kouče už v roce 2010. Jak na to vzpomínáte?

„Ano! Ráno jsem se byl projít s manželkou. Šli jsme si vyzvednout nové pasy na švédskou ambasádu. Vrací se mi spousta skvělých vzpomínek. Nádherné město.“

Tehdy v Coyotes působili Martin Hanzal, Petr Průcha a Radim Vrbata. Měl jste pod sebou několik českých hráčů, naposledy Radka Gudase na Floridě. Říkal, že jste měli dobrý vztah…

„Tak jsem to měl s více českými hráči. Jsou podobní jako Švédové. Občas možná trochu nesmělí, ale talentovaní, hodně šikovní, dovedou hrát na obou koncích ledu. A Gudas? V týmu měl důležitou roli. Skvělý charakter, fyzický obránce a pro soupeře těžký protivník. Své nejlepší dvě sezony prožil právě v Panthers. Zároveň to je dobrý kluk do týmu, byla s ním legrace, pořád se smál, bral věci s nadhledem.“

Na ledě rozdává hity a občas se popere. Představuje podobný typ hráče, jako jste byl vy?

„Myslím, že docela jo. Dovede soupeře správně trefit, je velmi dobrý ve hře tělem. Kdokoli je na ledě a má puk, dává si pozor, odkud vystartuje Gudas. I tohle je pro tým důležité.“

Sám jste byl hodně tvrdý bek. Jste stejný jako trenér?

„Ne! I když jsem velmi zanícený, chci vyhrávat, nesnáším porážky. To mi