Toronto má problém s „kojoty“. Zabral až pískot. Vejmelka na Leafs umí

Když si gigant prostě nedokáže poradit s trpaslíkem. Zřejmě takto by se dalo nazvat ne tak časté, ale o to zajímavější soupeření Toronta s Arizonou. Coyotes v rámci úvodního venkovního tripu po delší době znovu zavítali do kolébky hokeje, kde kanadské publikum zaskočili nečekanou výhrou 4:2. Velký podíl na prvním triumfu v sezoně NHL měl český gólman Karel Vejmelka. O až tak velký šok se ale nejedná, neboť tým z pouště od Maple Leafs naposledy odjížděl bez bodu před 20 lety!