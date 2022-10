Kruté uvítání! Crosby a spol. zasypali Vejmelku. Neskutečný, chválil ho kouč

Bronzový medailista z letošního mistrovství světa proti Penguins dřel. Pendloval mezi tyčemi, předváděl heroický výkon a nevzdal se ani za beznadějného stavu. Jenže realita, do které Arizona Vejmelku uvrhla, je hodně krutá.

Poznal to hned během úvodního klání v Pittsburghu, kde slavili věrnost kapitána Sidneyho Crosbyho. Na domácím ledě načal svůj 18. ročník s tučňákem na prsou, čímž překonal historický počin Maria Lemieuxe. Navíc to zvládl ve velkém stylu, na demolici Coyotes se podílel třemi body. Gól vstřelil po 82 vteřinách, i díky jeho asistenci vedl Pittsburgh v čase 5:10 už o tři branky.

„Myslím, že nám utkání opravdu sedlo. První zápas rovnou doma… kluci se těšili a jak jste mohli vidět, naskočili jsme do toho opravdu dobře,“ těšilo 35letého Kanaďana.

Zdálo se, jako by černožlutá saň pořádala veřejné bruslení. Puk v rychlém sledu měnil majitele, hráči Coyotes pokorně přijali roli tréninkových kuželů. Vzdorovali vlastně jen dva muži – Nick Ritchie, autor obou tref hostů, a brankář Karel Vejmelka. Po třech rychlých úderech, kdy ho kolegové nechali na holičkách, si klidně mohl říct o střídání. Nic takového. Útrapy hodil za hlavu a potupnou salvu snášel dál. Bez jeho zákroků by Pittsburgh vypsal Arizoně dvojciferný gólový účet.

„Na ten zápas jsme vlastně vůbec nebyli mentálně nastavení. Ale Karel byl neskutečný! Budeme muset zapracovat na své identitě a být nepříjemnější v defenzivě,“ uvědomoval si kouč André Tourigny na tiskové konferenci po utkání.

A byť to 48letý trenér nikdy nepřizná, vnímá také skutečnost, že vede mužstvo, v němž se v sestavě dost experimentuje. Od nečekaného konce generálního manažera Johna Chayky těsně před startem kvalifikačního kola play off 2020 se Coyotes řítí do propasti. Na dno by měli dopadnout právě letos.

Soupisku tvoří řada neprověřených mladíků, doplněných o několik starších hráčů, kteří jinde nenašli uplatnění. Nevyřčeným cílem musí být výhra v draftové loterii a zisk Connora Bedarda, útočníka s talentem, jakým dlouho nikdo neoplýval. Má být příští superstar.

To je však hudba budoucnosti. V této sezoně čeká Arizonu velmi pravděpodobně mohutné trápení. První zápas to ostatně ukázal jasně. Pokud si Vejmelka udrží solidní výkonnost a zůstane zdravý, mohl by atakovat metu Connora Hellebuycka z Winnipegu. Kanaďan byl v základní části minulé sezony nejvíc zaměstnaným mužem v masce, když na něj letělo 2155 střel. Čech ve službách „Yotes“ obsadil s 1669 pokusy 12. příčku.

Tentokrát začal 47 zásahy a nebyl daleko od rekordu krajana Tomáše Vokouna. Ten na startu sezony 2009/10 vychytal 52 ran Chicaga a jeho Florida zvítězila po nájezdech. Nikdo jiný v dějinách NHL neodvedl v úvodním utkání nového ročníku víc práce.

Panthers nakonec dostali pod sebe jen dva další kluby, play off se pro ně stalo pojmem z říše sci-fi. Podobný osud teď čeká Arizonu. Vejmelka se nudit nebude.

Arizona Coyotes Vše o klubu ZDE