Adept na gól roku? Pastrňák zesměšnil veterána. Zvyšuje si cenu, věří fans

Nečekaně povedený start Bostonu do nové sezony je silně spojený i se skvělými výkony českého ostrostřelce. Poté, co se Davidu Pastrňákovi po roce v Česku vrátil zkušený parťák David Krejčí , ukazuje šestadvacetiletý útočník, jak si hokej opět náramně užívá. Naposledy to výrazně pocítila Florida, se kterou hráli Bruins doma o třetí výhru v řadě.

Pastrňákova famózní gólová akce se upekla na přelomu 47. a 48. minuty, kdy obránce Connor Clifton rozehrál puk z vlastního pásma nejprve na Pastrňáka, který poslal kotouč na kapitána Bruins Patrice Bergerona. Ne snad proto, aby vyrazil dopředu s cílem zaútočit na branku hostů, zkušený centr si zřejmě dobře přečetl, že jeho mladší spoluhráč s číslem 88 na dresu jen pořádně startuje motory, aby mu puk poslal zpátky do jízdy.

Povedlo se. Ohromující moment ale teprve přišel. Poté, co Pastrňák proklouzl takřka bez povšimnutí mezi dvěma hráči Panthers, stáli rodákovi z Havířova v cestě v podstatě jen dva soupeři. Tváří v tvář čelil bostonskému kulometu pouze pětatřicetiletý obránce Marc Staal a po levé straně se krajana snažil hlídat český bourák Radko Gudas .

První zmíněný bek se nejprve pokusil vykrýt šanci rozjetého protivníka hokejkou a následně čelním nárazem. Nepodařilo se ani jedno. Pastrňák zesměšnil veterána tím, že puk poslal mezi jeho nohy, následně ho objel a i při pádu překonal gólmana Sergeje Bobrovského také střelou mezi betony.

Gudas se jen marně natahoval s holí a zesměšněný Staal pouze nevěřícně zíral. Poté, co video s parádním gólem proniklo na sítě, nejeden uživatel Twitteru měl jasno, že střelec Bruins ukončil ostřílenému zadákovi kariéru. Po Pastrňákově trefě se sice Florida ještě chtěla vrátit do zápasu, což se Panthers málem povedlo díky dvěma gólům. O dvě branky se ale postaral i Boston a neporazitelnost v novém ročníku byla uhájena.

„Máme štěstí, že je v týmu několik šikovných hokejistů, kteří umí strhnout zápas na naši stranu, i když se úplně nedaří. V důležitých chvílích dokážou dát góly, které vyhrávají zápasy. Je opravdu důležité mít v kádru tyto rozdílové hráče," smekl kouč Bruins Jim Montgomery před svými svěřenci.

Fanoušci si po geniální akci nepřekvapivě jednomyslně přejí, aby vedení Bostonu už zkrátka dotáhlo s Pastrňákem nový dlouholetý kontrakt, o kterém se v poslední době v zámoří hodně mluví. Bruins údajně pracují na smlouvě, díky které by se z českého reprezentanta stal jeden z nejlépe placených hráčů NHL. „Po takové akci svoji cenu ještě zvýšil,“ myslí si řada příznivců na Twitteru.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:21. DeBrusk, 32:35. Bergeron, 47:01. Pastrňák, 52:31. Frederic, 58:57. DeBrusk Hosté: 24:34. Bennett, 52:58. Forsling, 58:23. White Sestavy Domácí: Ullmark (Swayman) – H. Lindholm, Reilly, Forbort, Clifton, Zbořil, Renouf – Hall, Bergeron (C), DeBrusk – Zacha, Krejčí (A), Pastrňák (A) – Frederic, Coyle, Greer – N. Foligno, Nosek, Cr. Smith. Hosté: Bobrovskij (Knight) – M. Staal, Ekblad (A), Forsling, Gudas, Mahura – Verhaeghe, Barkov (C), Reinhart – Balcers, Bennett, M. Tkachuk (A) – Luostarinen, Lundell, White – Lomberg, Cousins, Hörnqvist. Rozhodčí Hebert, Furlatt – Cherrey, Murray Stadion TD Garden, Boston Návštěva 17 850 diváků

