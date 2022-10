Sharks se dál trápí, Hertl od gólu v Praze bez bodu. Jsme křehcí, říká kouč

Pět porážek v řadě je nepříjemná série v každém sportu. Pokud ale přijde v úvodu sezony, jde o hodně varovný signál. Přesně to se děje hokejistům San Jose. Když během velkého zážitku jménem NHL v Praze Tomáš Hertl vyprávěl, že nejdůležitější jsou body, ani nevěděl, jak blízko bude pravdě. Česká hvězda patřila k tomu nejlepšímu, co Sharks v O2 areně ukázali. Jeho gól z prvního zápasu je však posledním zápisem do statistik. I on se po návratu do zámoří trápí...