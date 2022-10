SESTŘIHY: Nečas září, Palát dva góly. Slafkovský má první trefu v NHL

Český hokejový útočník Ondřej Palát dvěma trefami pomohl New Jersey v NHL k výhře 4:1 na ledě NY Islanders. Dva body za gól a asistenci zaznamenal také Martin Nečas, jeho Carolina ale podlehla Edmontonu 4:6. Mezi střelce se ve čtvrtečním programu NHL zapsali také obránci Jan Rutta s Radimem Šimkem a útočník Filip Chytil. Z asistencí se radovali Jakub Voráček, Radek Faksa a Tomáš Hertl. David Pastrňák neuspěl v samostatných nájezdech proti Anaheimu, ale Boston vyhrál díky trefě Taylora Halla.

Palát se prosadil podruhé za sebou a dovedl New Jersey k druhé výhře v sezoně. První branku vstřelil těsně před polovinou zápasu, kdy z prostoru mezi kruhy prostřelil brankáře Ilju Sorokina a zvýšil na 2:0 pro Devis.

Podruhé se český útočník radoval pět minut před koncem. Jasper Bratt ujel po pravém křídle a našel ho osamoceného v ideální pozici na ose hřiště. Palát dostal dostatek času aby zamířil do volného prostoru mezi rukou a tělo brankáře a gólem na 3:0 rozhodl o osudu duelu.

Islanders ještě dokázali snížit, kapitán Nico Hischier ale trefou do prázdné branky zpečetil druhou výhru Devils za sebou. Brankář Vítek Vaněček stejně jako při vítězství 4:2 nad Anaheimem zůstal pouze na střídačce.

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Artěmij Panarin 3 8 11 5 0 4 11 2. Connor McDavid 5 5 10 4 1 4 17 3. Mikko Rantanen 3 6 9 4 0 2 10 4. Andrej Svečnikov 6 2 8 4 2 0 18 5. Valerij Ničuškin 5 3 8 4 1 0 15 6. Gabriel Vilardi 5 3 8 6 2 0 14 7. Kirill Kaprizov 4 4 8 4 -8 4 20 8. Mats Zuccarello 4 4 8 4 -9 2 19 9. Mika Zibanejad 4 4 8 5 2 0 27 10. David Pastrňák 3 5 8 5 2 4 32 Zobrazit celou tabulku

Carolina proti Edmontonu celý zápas dotahovala. V polovině zápasu zvýšil Evander Kane na 3:1 a Oilers se poprvé v zápase dostali do dvoubrankového trháku. Po dvou minutách vrátil Hurricanes do hry Andrej Svečnikov, jenž po Nečasově přistrčení vlétl do útočného pásma a střelou přes bránícího hráče přiblížil svůj tým na rozdíl jediné branky.

Nečas svůj třetí gól v sezoně vstřelil ve 49. minutě, kdy zakončil přečíslení dva na jednoho a snížil na 5:4. Rodák z Nového Města na Moravě ve čtyřech zápasech získal již sedm bodů a potvrdil svou pozici nejproduktivnějšího Čecha v soutěži. Carolina i přes jeho příspěvek podlehla Edmontonu 4:6 a poprvé v sezoně nevyhrála.

Prvního gólu v NHL se dočkal Slovák Juraj Slafkovský v zápase proti Arizoně, kterou Canadiens srolovali 6:2. Jednička draftu byla také zvolena první hvězdou duelu.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22:31. Hall, . Hall Hosté: 26:03. Vatrano Sestavy Domácí: Ullmark (Swayman) – Reilly, H. Lindholm, Clifton, Forbort, Zbořil, Grzelcyk – Pastrňák (A), Krejčí (A), Hall – DeBrusk, Bergeron (C), Zacha – Coyle, Studnicka, Frederic – Greer, Nosek, N. Foligno. Hosté: Gibson (Stolarz) – Drysdale, Fowler (A), Klingberg, Kulikov, Shattenkirk, Beaulieu – Terry, Zegras, Henrique (A) – Vatrano, R. Strome, McTavish – Silfverberg (A), Lundeström, Comtois – Regenda, Grant, Max Jones. Rozhodčí South, Brenk – Galloway, Deschamps Stadion TD Garden, Boston Návštěva 17 850 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22:31. Kerfoot, 41:59. N. Robertson, 63:46. N. Robertson Hosté: 14:45. Glendening, 47:21. Seguin Sestavy Domácí: Samsonov (Källgren) – Rielly (A), Brodie, Sandin, Holl, Giordano, Mete – Bunting, Matthews (A), Marner – N. Robertson, Tavares (C), Nylander – Engvall, Kerfoot, Järnkrok – Aston-Reese, Kämpf, Aube-Kubel. Hosté: Wedgewood (Oettinger) – C. Miller, Heiskanen (A), Hakanpää, R. Suter, Lundkvist, Lindell – Pavelski (A), Hintz, J. Robertson – Dellandrea, Seguin, Marchment – Gurjanov, W. Johnston, Ja. Benn (C) – Kiviranta, Glendening, Faksa. Rozhodčí Hebert, Markovic – Shewchyk, Knorr Stadion Scotiabank Arena, Toronto Návštěva 18 488 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:58. Jos. Anderson, 04:13. Caufield, 07:17. Gallagher, 28:17. Slafkovský, 38:27. Suzuki, 56:36. Monahan Hosté: 46:20. Moser, 48:18. Boyd Sestavy Domácí: Allen (Montembeault) – Savard (A), Guhle, Kovacevic, Harris, Wideman, Xhekaj – Monahan, Suzuki (C), Caufield – Gallagher (A), Dvorak, Dadonov – Jos. Anderson, Dach, Drouin – Hoffman, Evans, Slafkovský. Hosté: Ingram (Vejmelka) – Stecher, Moser, J. Brown, Gostisbehere, Mayo, Välimäki – Crouse (A), Boyd, Keller (A) – Fischer (A), Bjugstad, O'Brien – Guenther, Hayton, N. Ritchie – Kassian, McBain, Maccelli. Rozhodčí Furlatt, Anderson – Smith, Nansen Stadion Bell Centre, Montreal Návštěva 20 691 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:04. Rutta, 14:35. Guentzel, 18:19. Rakell, 24:13. Petry, 43:01. Carter, 44:38. Poehling Hosté: 57:32. Grundström Sestavy Domácí: Jarry (DeSmith) – Letang (A), Dumoulin, Petry, M. Pettersson, Rutta, P. Joseph – Rakell, Crosby (C), Guentzel – Rust, Malkin (A), Zucker – Kapanen, Carter, Heinen – Archibald, Poehling, McGinn. Hosté: Petersen (21. Quick) – Doughty (A), Mik. Anderson, M. Roy, Durzi, S. Walker, Clarke – Kempe, Kopitar (C), Fiala – Arvidsson, Danault (A), T. Moore – Vilardi, Byfield, Kaliyev – Grundström, Lizotte, Lemieux. Rozhodčí Dunning, Pochmara – Kovachik, MacPherson Stadion PPG Paints Arena, Pittsburgh Návštěva 17 136 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 36:14. Bean, 40:38. J. Gaudreau, 52:07. Danforth, 58:37. Blankenburg, 59:15. J. Gaudreau Hosté: 03:16. Jeannot, 10:45. Johansen, 37:38. Trenin Sestavy Domácí: Merzlikins (Tarasov) – Werenski (A), Blankenburg, Gavrikov, Peeke, Bean, Gudbranson – Nyquist (A), Jenner (C), J. Gaudreau – K. Johnson, Sillinger, Voráček – Danforth, Roslovic, Činachov – E. Robinson, Kuraly, Olivier. Hosté: Lankinen (Saros) – Josi (C), A. Carrier, McDonagh, Ekholm (A), Borowiecki, Fabbro – F. Forsberg, Granlund (A), Duchene – Niederreiter, Johansen, Tolvanen – Trenin, Sissons, Jeannot – Co. Smith, Glass, Sherwood. Rozhodčí Schlenker, Halkidis – Cormier, Alphonso Stadion Nationwide Arena, Columbus Návštěva 14 691 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:50. Chytil, 29:05. Panarin Hosté: 06:02. Couture, 33:10. Šimek, 60:49. E. Karlsson Sestavy Domácí: Šesťorkin (Halák) – R. Lindgren, Fox, K. Miller, Trouba (C), Zac. Jones, Schneider – Kreider (A), Zibanejad, Kakko – Panarin (A), Trocheck, Lafreniere – Blais, Chytil, Goodrow – Vesey, Carpenter, Reaves. Hosté: J. Reimer (Kähkönen) – Megna, E. Karlsson, Benning, M. Vlasic, Ferraro (A), Šimek – Meier, Hertl, Barabanov – Bonino (A), Couture (C), Kunin – Gadjovich, Sturm, J. Svečnikov – Nieto, Lorentz, Lindblom. Rozhodčí McIsaac, Rooney – Tobias, Hughes Stadion Madison Square Garden, New York Návštěva 17 083 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:48. Batherson, 27:39. Batherson, 45:53. Pinto, 59:24. Motte, 59:55. DeBrincat Hosté: 10:01. Oshie, 10:35. Mantha Sestavy Domácí: A. Forsberg (Hellberg) – Zub, Chabot (A), Hamonic, Sanderson, Holden, Brännström – Batherson, Stützle, B. Tkachuk (C) – Giroux (A), Norris, DeBrincat – M. Joseph, Pinto, Motte – Watson, Kastelic, Kelly. Hosté: Kuemper (C. Lindgren) – Carlson (A), Orlov, Jensen, Fehérváry, T. van Riemsdyk, E. Gustafsson – Sheary, Eller, Ovečkin (C) – Oshie (A), D. Strome, Protas – Mantha, McMichael, M. Johansson – Hathaway, Dowd, Snively. Rozhodčí Joannette, Blandina – Fournier, Barton Stadion Canadian Tire Centre, Ottawa Návštěva 14 210 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 56:44. Lee Hosté: 21:35. J. Hughes, 28:09. Palát, 55:28. Palát, 59:25. Hischier Sestavy Domácí: Sorokin (Varlamov) – Pulock, Pelech, Dobson, Romanov, Mayfield, Salo – Palmieri, Barzal, Beauvillier – Wahlstrom, Nelson, Lee (C) – Bailey (A), Pageau, Parise – Clutterbuck (A), Cizikas, M. Martin. Hosté: Blackwood (Vaněček) – Hamilton, Siegenthaler, Marino, Graves, Severson, Br. Smith, Bahl – Bratt, Hischier (C), Palát (A) – Mercer, J. Hughes (A), Šarangovič – Wood, Haula, Tatar – M. McLeod, Bastian. Rozhodčí Charron, Lee – Toomey, Kelly Stadion UBS Arena, New York Návštěva 16 046 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:37. Zuccarello, 19:00. Steel, 48:31. Zuccarello, 63:02. Kaprizov Hosté: 07:58. Horvat, 16:47. Aman, 33:37. Joshua Sestavy Domácí: M. Fleury (Gustavsson) – Spurgeon (C), Middleton, Dumba (A), Brodin, Addison, Goligoski – Zuccarello, Hartman, Kaprizov – M. Foligno (A), Eriksson Ek, Greenway – Boldy, Rossi, F. Gaudreau – Jost, Steel, Duhaime. Hosté: Demko (S. Martin) – L. Schenn, Q. Hughes, T. Myers, Ekman-Larsson (A), Burroughs, Stillman – Michejev, J. Miller (A), Garland – Kuzmenko, E. Pettersson, Podkolzin – Boeser, Horvat (C), Pearson – Lazar, Aman, Joshua. Rozhodčí Lambert, O'Rourke – Q'Quinn, Pancich Stadion Xcel Energy Center, St. Paul Návštěva 17 323 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:21. Mangiapane, 39:57. Lewis, 41:09. Zadorov Hosté: 06:34. Cozens, 10:49. Dahlin, 13:10. Mittelstadt, 20:46. Tuch, 45:41. Tuch, 58:35. Tuch Sestavy Domácí: Markström (21. Vladař) – R. Andersson, Mackey, C. Tanev (A), Weegar, Mi. Stone, Zadorov – Toffoli, E. Lindholm, Huberdeau (A) – Mangiapane, Kadri, Dubé – Lewis, Backlund (A), Coleman – B. Ritchie, Rooney, Lucic. Hosté: Comrie (Cra. Anderson) – Dahlin (A), Samuelsson, Jokiharju, Power, Fitzgerald, Bryson – Tuch, Ta. Thompson, J. Skinner – Peterka, Cozens, Hinostroza – Olofsson, Mittelstadt, Asplund – Okposo (C), Girgensons (A), Krebs. Rozhodčí Hanson, Dwyer – Hunt, Mills Stadion Scotiabank Saddledome, Calgary Návštěva 17 080 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:22. Hyman, 28:20. R. McLeod, 30:21. E. Kane, 41:24. Nugent-Hopkins, 45:16. Draisaitl, 59:50. McDavid Hosté: 21:38. A. Svečnikov, 32:35. A. Svečnikov, 43:38. A. Svečnikov, 48:55. Nečas Sestavy Domácí: Campbell (S. Skinner) – Ceci, Nurse, Bouchard, R. Murray, Barrie, Kulak, Niemeläinen – Yamamoto, McDavid (C), E. Kane – Hyman, Draisaitl (A), Nugent-Hopkins (A) – Puljujärvi, R. McLeod, Foegele – Ryan, Shore. Hosté: Andersen (Raanta) – Burns, Slavin (A), Pesce, Skjei, Chatfield, de Haan – Jarvis, Aho, Teräväinen – Nečas, Kotkaniemi, A. Svečnikov – Fast, J. Staal (C), Stastny – Noesen, Stepan, Martinook (A). Rozhodčí Nicholson, Skilliter – Gibbons, Flemington Stadion Rogers Place, Edmonton Návštěva 16 023 diváků