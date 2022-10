Slovenští gólmani v NHL? Kriticky ohrožený druh! Halák zůstává, ale...

Tři zápasy, tři porážky. Taková je bilance Jaroslava Haláka na začátku nového ročníku. Přičtěte 11 inkasovaných gólů z 83 střel, úspěšnost zásahů 86,7 %, předchozí nepovedenou štaci ve Vancouveru i relativně nedávné zranění ruky. Rázem před vámi stojí prototyp odcházejícího veterána. Přesto mu Rangers věří.

„Halák je schopný brankář. První zápas s Winnipegem (1:4) mu vyšel skvěle. Tentokrát už tak dobrý sice nebyl, ale to se stává,“ pravil smířlivě kouč Gerard Gallant pro stránku lohud.com poté, co Halák proti Blue Jackets nezamezil porážce 1:5 a vybral si dva slabší momenty. „Gólman soupeře byl prostě lepší než já. Druhý a třetí gól neměl padnout, střely jsem viděl, nezareagoval jsem včas. To nás možná stálo zápas,“ lamentoval Halák.

Kritický k němu trenér nebyl ani po čtvrtečním neúspěchu v newyorském derby s Islanders (0:3). „Jsem spokojený s tím, jak hrál,“ řekl na adresu slovenského náhradníka pro The Athletic.

Blueshirts silnou dvojku potřebují. V brankovišti kraluje Igor Šesťorkin, poslední vítěz Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře. Jenže bez řádného odpočinku těžko bude vláčet newyorské hokejisty za Stanley Cupem. Ambiciózní kluby vyžadují silný tandem, na střídačce potřebují pohodáře, který nemá problém naskočit na led a urvat cenné body do tabulky.

Sedmatřicetiletý Halák by měl se svými zkušenostmi takovou roli plnit beze zbytku. Jenže už v minulém ročníku ukázal, jak těžko kouše nezdary. Vancouver ho příliš nevytěžoval, a tak bratislavský rodák některé zápasy natruc proseděl v tunelu vedoucím do šatny. Snažení Canucks pozoroval na televizní obrazovce, neměl potřebu sdílet s parťáky společný prostor střídačky. Ztratil soutěživost.

„Přetahování s jakýmkoliv brankářem vás vždy posouvá, bez toho nedosáhnete profesního růstu,“ uvědomuje si Šesťorkin. „Věřím, že Jaroslav Halák pro mě bude vážnou konkurencí. Můžu se od něj učit, jelikož má značné zkušenosti.“

Krize slovenských brankářů vrcholí

Halák u Rangers hledá ztracenou jiskru. K výhře se zatím nepřiblížil, na závěry je ovšem brzy. Nepomohli mu totiž ani kolegové z útoku. Během 179 minut, kdy byl Slovák mezi tyčemi, dali jen dva góly. I proto by tři brzká zaškobrtnutí neměla ostříleného borce ranit. Blueshirts mu jistě dopřejí dost času, aby si vybudoval důvěru a po vypršení roční smlouvy na 1,5 milionu dolarů podepsal další kontrakt.

A když ne? Pro Slovensko nastane v modrém půlkruhu doba temna. Další nástupce se nerýsuje. Slovenský brankář v NHL patřil vždy mezi ohrožené živočišné druhy, nyní je ovšem situace kritická. Nad Tatrou se neblýská, nýbrž smráká. Dávno jsou pryč časy, kdy se Halák s Peterem Budajem složili na 102 utkání za sezonu.

Ještě vloni nakouknul do NHL jejich krajan Adam Húska. Také to bylo v dresu Rangers, ale po sedmigólové smršti od Colorada znovu zamířil na farmu a odtud v létě do Ruska. Zámořský sen vzdal na úkor KHL. Byl jedním z pěti slovenských gólmanů, kteří za posledních 12 let prošli vstupním draftem.

Slovenští gólmani a poslední drafty Jméno Rok Tým Kolo Pozice Maximilián Pajpach 2014 Colorado 6. 174. Matej Tomek 2015 Philadelphia 3. 90. Adam Húska 2015 NY Rangers 7. 184. Dávid Hrenák 2018 Los Angeles 5. 144. Roman Durný 2018 Anaheim 5. 147.

Největší očekávání nese na zádech Matej Tomek, v říjnu uvolněný brněnskou Kometou na hostování do Litvínova. Philadelphia si ho vybrala z 90. místa draftu 2015. Ale že by do NHL naskočil už v příští sezoně? Slušný námět na sci-fi, nic víc. V nižších zámořských soutěžích figuruje jen Dávid Hrenák, chytá ECHL.

A tak slovenskou vlajkou mává poslední maskovaný mohykán. Jaroslav Halák zkouší dokázat, že mezi smetánku stále patří. V létě dokonce odmítnul vábení bratislavského Slovanu, kariéru hodlá ukončit za Atlantikem. Kdy to bude?

„Pokaždé, když jsme proti němu hráli, věděli jsme, že nás čeká náročný večer. Je to pořád dobrý brankář. Ať už chytal kdekoliv, byl vždy skvělý,“ myslí si elitní útočník Rangers Mika Zibanejad skrze New York Post. „Když ho nemůžete překonat, prostě ho podepište,“ vtipkuje centr Chris Kreider.

