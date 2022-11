Kane skončil v nemocnici, soupeř mu bruslí zasáhl zápěstí. Jeho stav je stabilní

Hokejista Edmontonu Evander Kane skončil v nemocnici s vážnou řeznou ranou na zápěstí, kterou utrpěl v úterním utkání NHL na ledě Tampy Bay. Jednatřicetiletý útočník utržil zranění ve druhé třetině poté, co po kontaktu s obráncem spadl na led a odhalenou ruku zasáhl bruslí další ze soupeřů. Silně krvácející Kane rychle zamířil do šaten, odkud byl po prvním ošetření převezen do nemocnice. Podle vyjádření Oilers je jeho stav stabilní.