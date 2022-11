Florbalistu z Toronta uznávají v NHL. Má rád Pastu, sleduje ho milion lidí

Pokud jde o věhlas a dopad na sociálních sítích, nemá tenhle florbalový útočník, startující na čtvrtém šampionátu, konkurenci. Na instagramu inspiruje více než 700 tisíc lidí. Celkově má na svých sociálních sítích přes milion sledujících.

Zatím si ve Švýcarsku připsal ve třech zápasech tři góly. Pokud jde o hokejové finty, snaží se ho napodobit i hvězdy z NHL. Uznávají ho. Pořádá speciální kempy, jeho jméno má ve světě hokeje i florbalu velký zvuk.

Hokej hrával do juniorského věku. Teď trénuje děti, působí jako trenér speciálních dovedností. Na nich učí jak hokej, tak florbal. „Je to výborný doplněk pro hokej,“ hlásí sportovní celebrita.

Jak si tady šampionát užíváte?

„Krásné město, je to super.“

Je to pro vás čtvrté mistrovství. Vnímáte, že zájem o florbal v Kanadě roste?

„Myslím, že malinko jo. Ale ne úplně moc. Samozřejmě bych chtěl, aby byl ještě větší, hlavně v Torontu, kde žiju. Třeba v okolí Ottawy je to lepší, jde to nahoru. Což je super.“

Je populárnější i díky vám?

„Doufám! (smích) Snažím se lidem tenhle sport ukázat, předvést jim, jak je zábavný. Když sledujeme kvalitnější týmy, je to krása. Jsme všichni soutěživí a na mých hokejových kempech všechny děti milují florbal.“

I hvězdy NHL vědí, co je florbal?

„Určitě ano, i když možná neznají celá pravidla. Ale vědí, co je to zač. I Kanaďani ho mají rádi.“

Ale v Torontu je asi těžké milovat jiný sport než hokej, že?

„To je. Hokej je jako náboženství, lidé tam s hokejem žijí i umírají. Další sporty jsou vždycky trochu v pozadí. Ale florbal beru jako něco, co doplňuje hokej, pomáhá i přímo hokejové hře. Florbal je rychlý, musíte rychle přemýšlet. I to vám při hokeji pomůže. Takže každý hokejista by ho měl hrát aspoň rekreačně.“

Trávíte víc času florbalem, nebo hokejem?

„Jsem víc na ledě. Florbal nehraju tolik, jak bych chtěl. Cestuju po světě, učím hokej, takže jsem určitě na ledě o dost víc. Ale miluju být i na florbalovém hřišti.

Máte stejné číslo jako David Pastrňák…

„Jo, jsem velký Pastrňákův fanoušek! Ještě trochu víc jsem fanda Patricka Kanea, ale miluju právě i útočníka Bostonu. Vím, že je u vás doma legenda. Viděl jsem ho hrát hokejbal minulé léto, jestli se nepletu…“

Ano, hrál ho.

„Šlo mu to! I když nevím, jestli hraje florbal.“

Když máte zhodnotit jeho hokejové kvality, v čem vyniká?

„Umí se uvolnit na malém prostoru. Naznačí, stáhne si puk. Všechno v rychlosti. Když hrají s Marchandem každý na opačném křídle, funguje jim to, umějí se uvolnit.“

Kdo je váš největší hokejový oblíbenec?

„Jak už jsem říkal, tak z těch, co hrají, je to Patrick Kane. Dříve to byl Pavel Dacjuk. Jeho hokejovými schopnostmi a dovednostmi jsem byl až posedlý.“

Vybavujete si Jaromíra Jágra?

„No jasně! Byl to rozdílový hráč. Inspiroval. Vím, že ještě hraje, je to neuvěřitelné. Je silný. Viděl jsem nějaký zápas, kdy zadkem odtlačil soupeře. Je to opravdový ambasador hokeje. Miluje ho.“