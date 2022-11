Vítek, Vítek! Vaněček se zranil, halou se neslo jeho jméno. Jak na tom je?

Už poosmé v řadě si mohl kouč New Jersey Lindy Ruff zelenou barvou odškrtnout vítězství. Začátek sezony se ďáblům daří nad očekávání. Bez zraněného Ondřeje Paláta v noci udolali v prodloužení ottawské senátory 4:3. Do branky nastoupil znovu Vítek Vaněček. Potíže s gólmany u Devils však neberou konce, když rodák z Havlíčkova Brodu nedochytal třetí třetinu. Jak to s ním vypadá?

V minulém ročníku bylo New Jersey od play off vzdálené několik světelných let. Naposledy se Devils dostali do vyřazovacích bojů v sezoně 2017/18, ale nyní se možná blýská na lepší časy díky vydařenému startu do sezony.

Pravidelný sběr bodů kazí jediný nešvar. Smůla se lepí na ďábelské brankoviště, jakoby jej někdo zaklel. Brankář, který do něj vstoupí, si přivodí zdravotní komplikace. Mimo hru jsou na straně New Jersey momentálně Jonathan Bernier a Mackenzie Blackwood. Vypadalo to tedy na umetenou cestičku pro Vítka Vaněčka, který by rád po přesunu z Washingtonu ukořistil pozici jedničky pro sebe.

S Vaněčkem za zády nadále Devils vítězili a čísla českého brankáře by se dala označit za velmi uspokojivá. Zápas proti Ottawě se nevyvíjel vždy podle představ, byť skóre otevřel domácí Tomáš Tatar. Ottawa dokázala otočit a předeslala, že tohle bude tuhý boj. Další trhlina v Ruffových plánech se objevila ve druhé periodě, kdy po kontaktu s Thomasem Chabotem Vaněček zůstal v nehokejové pozici a domácí fanoušci cítili malér.

Zatímco Vaněček zjišťoval, zda bude moci pokračovat, začala se rozcvičovat až čtyřka v hierarchii brankářů New Jersey. Mladý Švýcar Akira Schmid ale musel svou výstroj ještě na chvíli odložit.

Vaněček se totiž ještě do zápasu vrátil, když Prudential Center bouřila a za skandování „Vítek, Vítek“ se Vaněček pokusil zápas dochytat. Jenže po deseti minutách třetí části přece jen odchovanec havlíčkobrodského hokeje odstoupil.

Závěr utkání včetně prodloužení tedy dokončil Švýcar Schmid, pro kterého se jednalo o premiérový start v NHL. New Jersey zápas zvládlo a ponechalo si doma dva body díky přesilovkové trefě Nica Hischiera.

Po zápase však byl jedním ze stěžejních témat Vaněčkův zdravotní stav. „Stáhnout Vítka bylo týmovým rozhodnutím. Vzhledem k situaci s gólmany jsme nechtěli riskovat, proto jsme se rozhodli pro střídání. Uvidíme, co přinesou další dny,“ uvedl ke komplikacím své opory kouč Lindy Ruff.

Pokud by se potvrdilo, že Vaněček musí zůstat mimo hru, Devils zažijí nevídaná škatulata v brankovišti už na začátku sezony. Šance by se otevřela pro mladíky Akiru Schmida a Nica Dawse, kteří by se z farmy do prvního týmu ďáblů přes duo Vaněček, Blackwood dostali za normálních okolností jen velmi obtížně.

