Vyspěl, drží stabilní výkony a hrne se mezi elitu. Nečase chválí i Zábranský

Vousatá tvář se rozzářila a Brent Burns hned ukazoval na Martina Nečase. Gól je Tvoje zásluha, dobrá práce! Tuhle scénu jste mohli spatřit při výhře Caroliny nad Edmontonem 7:2. Nečas posbíral dvě asistence a přesně potvrdil, co se od něj delší dobu žádá. Má hrát vyrovnaně? OK, tak hraje. Zesílil, je konzistentně dobrý, boduje, vymýšlí akce. Stále se pohybuje na hraně první desítky bodování NHL. Éra hubeného kluka, o kterého máte občas strach, je pryč.

Jen se rozhlédněte, hezká společnost, Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen nebo Mika Zibanejad. Ti všichni mají zhruba stejně bodů jako Martin Nečas - aktuálně 19 (7+12) a jsou namačkaní kolem desátého místa bodování NHL. „Snažím se hrát pořád stejně. Někdy je to lepší než jindy, ale prostě se snažím udržet svou hru na stejné úrovni, jak se jen dá,“ odpověděl na dotaz The Athletic, co vězí za vzestupem.

Nejde jen o body, ale hlavně o roli, jakou v týmu dostal. S ní přišly body. Jako kdyby přes léto udělal zase obrovský skok. Na ledě je pravidelně déle o více než tři minuty než minulou sezonu (průměrně 19:24 na zápas), chodí na klíčové okamžiky, patří do první přesilovkové formace. V odehraných čtrnácti zápasech nebodoval jen třikrát. „Poroste sezonu od sezony, Martin je supertalent, tahle sezona mě nepřekvapuje, abych řekl pravdu. Jak ho znám, tvrdě na sobě pracuje,“ dělají výkony někdejšího brněnského pokladu radost majiteli klubu Liboru Zábranskému.

„Sebevědomí Martinovi nechybělo nikdy. Jakmile k nám přišel, hned chtěl tvořit hru,“ komentoval českého útočníka trenér Rod Brind´Amour. „My ho v tom podporujeme, ale podle mě teď už i lépe chápe, kde má jak hrát. Dozrál, fyzicky je o něco silnější, což hodně přispívá k vlastnímu sebevědomí,“ přidal.

Ano, tohle může být hlavní důvod. Pořád se Nečasovi houpe na krku přívěšek hokejky, který dostal od maminky, když mu bylo osm. Snaží se vymýšlet a hledat spoluhráče, jak jste si zvykli z Komety. V něčem se nezměnil vůbec. Ale zesílil, mění se mu tvář, už na ní vyskočilo strniště. „Když mě draftovali, vypadal jsem na patnáct. Fyzicky jsem dospěl o něco později než ostatní kluci,“ pousmál se Nečas. „Podle mě není vůbec podceňovaný. Možná od jiných týmů a od médií, ale od nás určitě ne. Víme, jak kvalitním hráčem je,“ vysekl poklonu spoluhráč Sebastian Aho.

Z Brna odcházel Nečas do NHL jako centr budoucnosti, na kterém Česko může jednou stavět hru. Ale vypadá to, že za mořem se definitivně usadil na křídle, dobře se jeví jako nahravač bombarďáka Andreje Svječnikova.

První dva roky po draftu ho Carolina nenechala odehrát 10 zápasů, tím pádem mu až po minulé sezoně vypršela nováčkovská smlouva. Nečas rostl každý rok, jen v minulé sezoně jako kdyby se přestal posouvat. Ale naštěstí nejde o žádný trend. „Musím dávat týmu věci, které trenér chce, hlavně mít stálou výkonnost, což mi třeba v minulé sezoně moc nešlo,“ rozpovídal se Nečas, jak si od Brind'Amoura vysloužil více času na ledě. „Ano, tam jsem toho nepředvedl tolik, aby mě držel v sestavě nahoře. Kdybych byl trenér, nějaký kluk odehrál dva zápasy a v jednom byl hrozný, taky bych mu nevěřil,“ přidal.

Teď si Brind´Amour spokojeně užívá, že má vepředu další trumf. „Všichni moc dobře víme, že má Martin talent a věděli jsme to od prvního dne. U něj šlo jen o stabilitu výkonů a v téhle sezoně je už konzistentní. Není důvod, aby v tom nepokračoval,“ věří kouč, že Nečas právě kompletně vybaluje svůj kufr se schopnostmi.

Vidíte je prakticky v každém zápase. Naposledy proti Edmontonu platil za největší eso Svječnikov, který při výhře 7:2 nasázel hattrick. Nečas byl tak nějak standardně dobrý, o což právě jde. Podal výkon, který se od něj čekal, zopakoval věci, které umí. Při přesilovce 5 na 3 nahrál pod hokejkou Leona Draisaitla na ránu z první Brentu Burnsovi, který dával na 2:0. Vousáč se na Nečase taky pak radostně zubil. „Jsem připravený na každý zápas, nejen fyzicky, ale i psychicky. V sezoně, která trvá 82 zápasů, je docela těžké být pokaždé na takové úrovni, na jaké musíte být a kde chcete být,“ nedávno líčil Nečas pro The Athletic.

Nelhal, opravdu vypadá nachystaný večer co večer. Z drobounkého kluka s košíkem se stává velmi slibný hráč NHL. „Když k nám přišel ze Žďáru, věřil jsem, že se může dostat hodně daleko. Velkou roli tam samozřejmě vždycky hrála podpora rodiny, jeho píle i podpora od Komety. Zařadil jsem ho mezi Martina Erata s Markem Kvapilem, on všeho beze zbytku využil,“ užívá si teď další Nečasův růst Zábranský.

Všechno samozřejmě tak hladce nejde. První kompletní rok za mořem musel útočník kousat, že praktický celý trávil na farmě, aby si zvykl na zámořský způsob hry. Po minulé sezoně se řešilo, jestli Carolina náhodou Nečase nevymění. Co když se jeho talent zasekl? Teď by podobné úvahy nikoho ani nenapadly. Důležité taky je, když postupně nabaluje svaly, neztrácí dynamiku.

V posledním ročníku se totiž jedna pozitivní věc taky našla. Dokázal vyvinout nejvyšší maximální rychlost z celé NHL. „Je fajn vidět, že se můžu rovnat klukům, jako jsou McDavid a MacKinnon, ale šlo jen o jedno měření,“ střízlivě tehdy hodnotil výsledek 40,1 km/h. „I když jasně, na pár hodin mi radost udělalo,“ usmál se.

Takže co se jednou poměřit přímo s McDavidem na Utkání hvězd? „Zkusím se tam dostat,“ rozesmál se prý tehdy té myšlence. Teď to ale žádný vtípek být nemusí. Pokud totiž takhle vypadá Nečasův standard, nakopnul dobrý směr mezi elitní společnost NHL. Česko může mít brzy dva hráče s číslem 88 na zádech mezi absolutní hokejovou smetánkou. David Pastrňák se do ní už vytáhl, Nečas třeba brzy zaklepe na dveře.

