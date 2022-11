NHL ONLINE: Nečas vyjede na ledě Chicaga. Překvapení z LA proti Flames

Další čtyři zápasy ze základní části odkrojí severoamerická NHL. Ještě před půlnocí startuje měření mezi Ottawou a New York Islanders, na něž navazuje dalších šest celků. Calgary se doma pere s jedním z největších překvapení dosavadního ročníku, hokejisté Los Angeles totiž hájí čtvrtou příčku v tabulce. Domácí duel organizuje i Chicago, které vítá Carolinu s rozjetým Čechem Martinem Nečasem rovněž od 02:30. Program završí souboj Colorada proti St. Louis. Blues mají soupeři co vracet, právě s Avalanche totiž vypadli v obou předchozích play off. Ze všech duelů můžete sledovat ONLINE přenosy na webu iSport.cz.