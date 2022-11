Mašina na výhry. New Jersey jede, zabral i Tatar. Co kalamita v bráně?

Hokejisté New Jersey vstoupili do sezony výborně • Reuters

Devátá výhra v řadě, třetí nejlepší tým NHL. Devils nasadili ďábelské tempo, prožívají nejlepší období za posledních patnáct let. Rozjetý válec nezastavila ani stopka pro Ondřeje Paláta, který musel na operaci třísel a chybět může dva měsíce. „Vrátí se do akce perfektně připravený,“ nepochybuje kouč Lindy Ruff. New Jersey nerozhodily ani absence v brankovišti, kde teď zaskakuje nováček z farmy.

Kdysi úspěšný klub, který vyhrál tři Stanley Cupy, se podíval v posledních deseti sezonách do play off jen jednou. Propad chtějí Devils co nejdřív zastavit. Mluví se o nich jako o týmu, který má před sebou velkou budoucnost. A v horizontu několika let by mohl zase útočit na Pohár. Je třeba ale jít postupně. První úkol? Postoupit do vyřazovacích bojů.

„V týmu je potenciál, určitě ano. Teď jde o to dostat ho ze všech. Je to o vítězstvích, o opakovaných výhrách, kdy body sebereš pětkrát, sedmkrát po sobě. Dostaneš do sebe pocit neporazitelnosti, nasaješ do sebe různorodé způsoby cest k vítězstvím. Tím se posouvá tým dál,“ řekl před časem v komentáři pro deník Sport Patrik Eliáš, dvojnásobný šampion s New Jersey.

Jako by ho současní Devils vyslyšeli. Vyhráli už devětkrát v řadě. To se klubu povedlo naposledy na podzim 2007. „Pokud zvládnete tolik utkání v řadě, znamená to, že něco musíte dělat dobře,“ hlásil spokojeně trenér Lindy Ruff .

Talentu mají jeho svěřenci dostatek. Aby se ale jednou třeba vyrovnali klubovým ikonám Eliášovi a spol., musí ještě herně i mentálně vyrůst. Hlavně americká hvězdička Jack Hughes (21 let) a švýcarský kapitán Nico Hischier (23 let). Dvě jedničky draftu. Centři, kteří vedou první dva útoky.

Do sezony navíc skvěle vstoupil švédský křídelník Jesper Bratt (24 let), jenž se v létě dlouho dohadoval s klubem o nové smlouvě. Nakonec si obě strany plácly na rok za 5,45 milionu dolarů a bylo to výborné rozhodnutí. Bratt bodoval v prvních jedenácti zápasech, čímž překonal klubový rekord Tima Higginse ze sezony 1984/95 (10 duelů aspoň s bodem).

Ďábelskou mašinu pomáhal rozjet i Ondřej Palát, letní posila z Tampy. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, s Lightning byl ve finále třikrát za sebou. Přišel s jasným posláním: dodat mužstvu vítěznou DNA, zkušenosti a lídrovství. Tedy to, co mu zatím chybí.

„Má mistrovský rodokmen. Ví, co je potřeba k vítězství a co je důležité ve vypjatých zápasech,“ pochvaloval si jeho příchod Ruff .

Byla to velká rána, když ho brzy tým ztratil. Český útočník stihl jen šest duelů (vstřelil tři góly), začátkem listopadu musel na operaci třísel. Odhadovaná pauza je osm až deset týdnů.

Velký dříč a bojovník, jenž hlavně v play off dokáže střílet důležité góly, ale už tvrdě pracuje na návratu. Rodák z FrýdkuMístku to má tak v povaze. Nic ho nezlomí. Je možné, že naskočí zpět do akce dřív. „Pár dnů po operaci už byl v posilovně a všechny ujistil, že se vrátí do akce perfektně připravený. Věříme, že jeho rehabilitace proběhne bez komplikací,“ řekl Ruff.

Palát po deseti sezonách v Tampě Bay podepsal v červenci s New Jersey pětiletý kontrakt na 30 milionů dolarů. Začátek si určitě představoval jinak. Když je teď out, snaží se alespoň pomáhat mimo led. Působí pozitivně na mladší spoluhráče. „Jsem si jistý, že jim může předat spoustu cenných rad a tipů,“ zmínil kouč.

A Devils šlapou. Zabral i slovenský útočník Tomáš Tatar, Palátův vrstevník. V noci na neděli přišla další výhra (4:2 nad Arizonou), Tatar k tomu přispěl gólem a asistencí. Bodoval posedmé v řadě, stejně jako Hischier. „Tomáš je pro nás velice důležitý. Je to už zkušený hráč, ví, jak se prosadit,“ přikývl bek Jonas Siegenthaler. New Jersey dominuje v Atlantické divizi, v celé Východní konferenci je lepší jen Boston. Na Západě má pak víc bodů pouze Vegas. Jinak už nikdo.

Aktuálně třetí nejlepší tým ligy se úspěšně pere i s kalamitou, která nastala v brance.

Kvůli zraněnému kolenu vypadl na několik týdnů ze hry Mackenzie Blackwood, zdravotní problémy má i Vítek Vaněček. Po trejdu z Washingtonu začal výborně, dostával se do formy. Během vítězné šňůry vychytal sedm triumfů.

Ve čtvrtečním zápase s Ottawou ale utrpěl zranění po kolizi s obráncem Thomasem Chabotem. V utkání ještě pokračoval dál, ale ve třetí třetině trenéři raději Vaněčka stáhli ze hry. Do akce šel dvaadvacetiletý nováček Akira Schmid, jenž odchytal i poslední zápas s Arizonou. Českého brankáře vynechal Ruff z nominace spíše z preventivních důvodů, potíže by neměly být tak vážné.

Před týmem stojí nová výzva: je čtyři vítězné duely od vyrovnání klubového rekordu. „Moc si tohle období užíváme. Ale důležité pro nás je, abychom se neustále zlepšovali a šli správným směrem,“ prohodil hvězdný zadák Dougie Hamilton. „Pokud vyhrajete, nesmíte létat v oblacích. To se nám daří. Ukazuje se, že tým má charakter,“ dodal kapitán Hischier.

Prvořadý cíl by Devils mohli splnit: vrátit se zas do play off. Našlápnuto k tomu mají dobře.