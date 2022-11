Hossa visí v Chicagu pod stropem. Chvála, smích i nadávky na Detroit

V sobotu povečeřel s bývalými spoluhráči z Chicaga. V neděli pak Marián Hossa posnídal se Sidneym Crosbym, Jevgenijem Malkinem a Krisem Letangem. Večer mu pak v hale všechny strany tleskaly k úžasné kariéře.

„Rychlost, šikovnost, tvrdost, schopnost skórovat. Snad nikdo nekombinoval tohle všechno tak dobře jako on. Absolutně komplexní hokejista. Kdykoli byl na ledě, něco se dělo,“ sypal ze sebe někdejší parťák, kamarád a bývalý vynikající obránce Duncan Keith. „Jeden z nejlepších hráčů své generace a jeden z nejlepších sportovců, se kterými jsem hrál,“ přidal poklonu další bek a jeden ze symbolů úspěšné éry Chicaga Brent Seabrook.

Hossa získal Stanley Cup s Blackhawks v letech 2010, 2013 a 2015. „Bylo to skvělé, speciální. Jsem za Mariána i jeho rodinu extrémně šťastný. Vážím si toho, že jsem mohl být součástí ceremoniálu. Pocta je naprosto zasloužená,“ přidala stále aktivní hvězda Hawks Patrick Kane.

Slovenský forvard se stal teprve osmým hráčem historie slavného klubu, který byl založen v roce 1926 a patří mezi zakládající členy NHL (tzv. Original Six), jemuž se nejvyšší pocty dostalo. Před ním dres pod strop haly dostali jen brankáři Glenn Hall a Tony Esposito, obránci Pierre Pilote s Keithem Magnusonem a útočníci Bobby Hull, Denis Savard a Stan Mikita.

Hossa byl vůbec prvním hráčem v historii organizace, který na zádech nosil číslo 81. A je taky posledním. Nikdo jiný už si ho nikdy vzít nemůže.

Za Chicago odehrál dohromady 534 zápasů v základní části, nasbíral v nich 415 bodů. V play off přidal 107 duelů a 73 bodů. Kariéru ukončil v roce 2017 kvůli kožním problémům. Alergickou reakci, která se projevovala vyrážkami a svěděním, mu způsobovala potem nasáklá výstroj.

„Zdravím všechny fanoušky Blackhawks po celém světě! Je pro mě velká čest být tady a sdílet s vámi tenhle moment,“ začal Hossa svůj proslov, který nakonec trval takřka dvacet minut. Vedle něj stála manželka, tři dcery, rodiče i bratr Marcel.

V jedné části rozpravy Hossa shrnoval celou svou kariéru. Zmínil taky angažmá v Detroitu, odkud se po jedné sezoně v létě 2009 přestěhoval právě do Chicaga. Red Wings jsou pro indiány velkým rivalem, proto, když z úst oslavence zaznělo jméno klubu, po střechu nastřískaná aréna začala pískat. Halou se neslo skandování „Detroit sucks!“, v překladu něco jako „pos*anej Detroit!“

Rivalitu dobře zná i sám Hossa. „Tohle se asi nikdy nezmění, že?“ rozesmál sebe i fanoušky. „Brzy se do Chicaga vrátím, až budou ke stropu putovat i další dresy mých skvělých spoluhráčů,“ dodal.

Klubové pocty se Slovák dočkal rok po uvedení do hokejové Síně slávy v Torontu. „O zisku Stanley Cupu jsem snil od chvíle, kdy jsem byl do ligy draftovaný. Po tom, co jsem prohrál dvě finále v řadě s Pittsburghem a poté s Detroitem, jsem si nějakou dobu myslel, že je konec. Že mi to prostě není souzeno. Naučil jsem se ale, že po každé ráně se dá zvednout. Všechno je to jen o hlavě,“ pravil odchovanec Trenčína, který kromě změněných mančaftů oblékl i trikot Ottawy a Atlanty.

Do Chicaga mu byl taky k víkendovým oslavám zapůjčen Stanley Cup. Párty však nakonec lehce pokazila prohra Blackhawks, kteří s Penguins padli 2:5. Večer si kromě Hossy bude pamatovat rovněž Jevgenij Malkin, který odehrál 1000. zápas v NHL. „Výjimečná noc. Doufám, že v tomhle klubu zůstanu celý život,“ přeje si forvard, který nikdy v lize nepůsobil jinde než v Pittsburghu.

