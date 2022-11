Hronek ve žhavé formě, baví i knírem. Zatím životní sezona, míní agent

Vytasil se chlapáckým knírem jak ze starých dobrých sedmdesátek. Filip Hronek se zapojil do kampaně Movember (Kníropad), podporující boj proti mužským onemocněním. Jako spousta jiných se v listopadu neholí. Ale nebyl to jen bujný porost pod nosem, proč si 25letého obránce Detroitu začali zase hodně všímat. V Detroitu chytil fazonu jako „hron“.

V 19 zápasech posbíral 16 bodů (5+11), z nich osm (5+3) za posledních pět utkání. Při svém 263. startu v NHL vstřelil minulou sobotu na ledě Columbusu poprvé v kariéře dva góly. Ve středu navázal dvoubodovým večerem doma proti Nashvillu. Ránou bez přípravy se trefil popáté v sezoně. Byla to zároveň jeho pátá trefa za stejný počet zápasů.

„Hraje neskutečně. Zatím má životní sezonu. Z léta byl dobře připravený, přišel nový trenér, určitě se trochu změnila komunikace. Ač je pořád mladý, už má zkušenosti, hrál v NHL dost zápasů, přivykl si a naplňuje potenciál, který má. Po středě byl jedenáctý v bodování beků. Každý sleduje hlavně útočníky, Davidy Pastrňáka s Krejčím, Hroňa v tomhle zůstává trošku ve stínu. Ale tohle je neskutečný úspěch,“ míní Hronkův zástupce Michal Sivek.

Pod novým koučem Derekem Lalondem chytil český bek novou šťávu, vypadá jak znovuzrozený. Vedle produktivity si výrazně polepšil v hodnocení pobytu na ledě při vstřelených a inkasovaných brankách. Deset plusových bodů ve srovnání s předchozími čtyřmi sezonami v Motownu působí, jako by pohnul zemskou osou. Dosud byl pokaždé v minusu. Celková bilance -95 působila až děsivě. Ale zlepšení souvisí i s tím, že se zvedl celý tým.

„Dřív tam snad nebyl hráč, který by se dostal do plusu. Red Wings měli mladý, nezkušený tým, dostávali hodně gólů. Udělali však parádní nákupy, (generální manažer) Steve Yzerman přivedl skvělé hráče. Posílil obranu, k Hroňovi dali defenzivního parťáka (Olli Määtä), on sám hraje výborně taky dozadu. Nemyslí jen na útok, to rozhodně ne,“ pokračuje Sivek.

Hronek začínal s hokejem jako útočník a svých ofenzivních spádů se nevzdal. Trefil se pětkrát během posledních pěti partií, což se z obránců Detroitu povedlo naposledy v prosinci 2010 Nicklasi Lidströmovi. Může srovnávat s jedním z nejlepších obránců všech dob. Pecka!

Během listopadu zmužněl nejen díky bujnému porostu ve tváři. V posledním žebříčku nhl.com se vtěsnal mezi třicítku nejlepších zadáků ligy, z týmu Red Wings vyskočil výš jen Moritz Seider. S průměrným časem 22:17 minuty byl Hronek druhým nejvytíženějším hráčem mužstva právě za Seiderem (22:47). Ovšem třeba naposledy proti Predators dostal největší prostor ze všech.

Ve středečním duelu s Nashvillem zvyšoval Hronek při přesilovce na 2:0 pro Detroit. V 15. minutě propálil šlehou bez přípravy od modré čáry tři clonící hráče Predators. Skóroval ve třetím utkání po sobě, pak ještě v samém závěru dlouhým lobem vyhodil kotouč z hloubi obrany a Michael Rasmussen zasunul do opuštěné branky Nashvillu, který hrál v tu chvíli bez gólmana.

Hronkovy sezony v Detroitu Sezona Zápasy Body (góly + asistence) Plus/minus 2018/19 46 23 (5+18) -10 2019/20 65 31 (9+22) -38 2020/21 56 26 (2+24) -18 2021/22 78 38 (5+33) -29 2022/23 19 16 (5+11) +10

Po zisku bronzu na mistrovství světa se Hronek vrátil do obměněného Detroitu s novou chutí a energií. Wings se drží na postupových pozicích do play off, kam neproklouzli od roku 2016. Vítězství nad Predators bylo jejich třetí výhrou v řadě, z předchozího tripu vytěžil Detroit pět bodů z osmi možných.

„Může za to i fakt, že máme větší podporu od našich obránců,“ pravil kouč Lalonde. K jejich hlavním lídrům patří Filip Hronek, byť s médii moc nekomunikuje. „Soustředí se hlavně na sebe,“ podotýká jeho agent. „Jeho hra není jen o tom, že by střílel góly. Vede si opravdu dobře dopředu i dozadu, v soubojích, blokuje puky. Chodí na přesilovky, oslabení, skvěle odebírá kotouče. Má výbornou první nahrávku, zrychluje hru. Je tam všechno, co má být u špičkového světového obránce. Pokud mu to vydrží, máme blízko k tomu, aby se stal historicky nejproduktivnějším českým bekem v jedné sezoně NHL,“ dodává Michal Sivek.

