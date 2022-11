NHL ONLINE: Kubalík s Detroitem čelí silnému Torontu, Florida - Edmonton

Program zámořské NHL se hýbe o dalších šest utkání vpřed. Detroit i se dvěma výtečně hrajícími Čechy Dominikem Kubalíkem a Filipem Hronkem zkouší vyzrát na Toronto, dosud čtvrtý celek tabulky. Do New Yorku zavítalo New Jersey Vítka Vaněčka. Devils sice nedávno přišli o úchvatnou šňůru 13 výher, ale skvělá forma je rozhodně neopustila. Ofenzivní hody slibuje souboj mezi Edmontonem a Floridou, Tampu hostí Buffalo, Columbus vítá Vegas a St. Louis hraje proti Dallasu. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na webu iSport.cz.