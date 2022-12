Vaněček napodobil Brodeura a vytáhl Devils: Nejlepší za poslední roky

Pomohl týmu k vítězné sérii, z brankáře dlouho odsunovaného do kouta je v NHL rázem druhá hvězda za listopad. Vítek Vaněček minulý měsíc vychytal týmu New Jersey osm vítězství z deseti zápasů, do nichž nastoupil. Devils dotáhli sérii výher na 13 utkání v řadě a vyrovnali klubový rekord z roku 2001. „Daří se nám, celý tým si věří. Když budeme dál podávat stejné výkony, dokážeme porazit každého. A já? Doufám, že můžu být ještě lepší,“ svěřil se 26letý rodák z Havlíčkova Brodu.

Brankáři byli pro New Jersey před sezonou prioritou. Začátkem července do klubu přivedli Vítka Vaněčka. O výměně za dvě volby draftu se dozvěděl den před svatbou. Podepsal tříletý kontrakt za 3,4 milionů dolarů (asi 79 milionů korun) ročně. Dali mu pořádnou šanci a důvěru. Ukořistil si roli jedničky a dokazuje, že pro Devils je přesně tím, koho hledali.

„Vezměte si Vaněčka,“ nabádali v článku na webu The Hockey News hráče fantasy soutěží už začátkem listopadu. Devils se během minulého měsíce dost nacestovali, Vaněček kvůli zranění nedochytal zápas proti Ottawě, ale příště se vrátil. I díky němu měli New Jersey v listopadu v NHL nejlepší bilanci - 13 vítězství ze 14 zápasů.

Natáhli nejdelší úspěšnou šňůru po 21 letech, kdy patřili ke špičce NHL, v útoku řádili taky Patrik Eliáš, Petr Sýkora a Bobby Holík a vzadu všechny jistil Martin Brodeur.

Vaněček taková superstar ještě není, ale napodobil ho i tím, že vytáhl Devils do čela NHL. Už se píše, že takového brankáře tým neměl od sezony 2017/18, kdy naposledy nahlédl do play off s Corym Schneiderem. Ve třech listopadových zápasech Vaněček třikrát inkasoval, jinak nedostal víc než dva góly. Dohromady jich pustil 20, s brankovým průměrem 2,13 a úspěšností zákroků 93 procent byl nejlepší ze všech strážců, kteří v listopadu zasáhli aspoň do šesti utkání.

Začal sklízet plody za svou trpělivost a vytrvalost. V zámoří musel dlouho bojovat o místo. Působí tam od sezony 2015/16, ale v NHL debutoval až v polovině ledna 2021 za Washington. V New Jersey píše úplně jiný příběh. Z 15 partií, z nichž 13 chytal od začátku, vyhrál jedenáct. Po Seanu Burkeovi je teprve druhým brankářem Devils, jemuž se to povedlo.

V nejlepší lize světa není dlouho, ale zdá se, že prožívá průlomovou sezonu. V hlasování o nejlepšího hráče měsíce ho předčil pouze útočník Jason Robertson z Dallasu, který si během listopadu ve 14 utkáních připsal 26 bodů, dal 15 gólů a byl v tomto období nejproduktivnějším hráčem a zároveň nejlepším střelcem.

Třetí Mitchell Marner z Toronta bodoval ve všech 15 zápasech, v nichž nastoupil (6+14). Naprázdno nevyšel už v 18 utkáních, čímž vyrovnal klubový rekord Darryla Sittlera a Eddieho Olczyka.

