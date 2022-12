SESTŘIHY: Dvě české bitky i PĚT gólů Thompsona! Trefil se i Pastrňák

Pastrňák se prosadil ve 24. minutě střelou bez přípravy z pravého kruhu, kam mu od zadního mantinelu přihrál Krejčí. Havířovský rodák potvrdil formu, v posledních osmi zápasech dal devět gólů. Ve zbytku zápasu zvýšili vedení dvěma trefami Taylor Hall a jednou Trent Frederic. Brankář Linus Ullmark potřeboval 23 zásahů k druhé nule v sezoně. Na druhé straně zůstal Pavel Francouz v roli náhradníka.

Na začátku druhé třetiny za bezgólového stavu vyzval Tomáš Nosek na bitku Drydena Hunta, který blízko červené čáry u střídaček srazil tvrdým zákrokem Pastrňáka k ledu. Český útočník souboj prohrál, ale Pastrňák o dvě a půl minuty později otevřel skóre. „Je vždy skvělé, když se někdo takhle zastane jednoho z našich nejlepších hráčů. Tým to může nakopnout,“ uvedl útočník Bostonu Charlie Coyle.

Thompson měl na kontě čtyři góly už v čase 16:40, rychleji se to povedlo v historii NHL pouze Joeu Malonemu (8:45) v roce 1921. Útočník Buffala se stal čtvrtým hráčem, který v soutěži skóroval čtyřikrát v úvodní třetině, čímž vyrovnal rekord NHL.

„Byl to ten večer, kdy mi všechno vycházelo a spoluhráči mi skvěle přihrávali. Byla to zábava,“ řekl Thompson, který se vyhoupl v pořadí střelců na třetí místo. „Makáte roky, abyste se dostali až sem, a cítím, že se mi to úsilí vyplácí. Jsem nadšený, co se povedlo, ale pořád nemám dost. Chci od sebe více,“ doplnil. Sabres vedli po první třetině 6:0 a po druhé 9:2. Na demolici Columbusu se čtyřmi body podíleli Alex Tuch (1+3) a Jeff Skinner (0+4).

Vladař vychytal čtvrtou výhru v řadě, přestože inkasoval dvakrát v úvodních dvou a půl minutách. Nejdříve jej překonal tečí Kirill Kaprizov, který skóroval v sedmém utkání v řadě, a poté zakončil Mason Shaw přečíslení dva na jednoho do prázdné branky. Calgary vstoupilo pro změnu dobře do druhé třetiny a během úvodních čtyř minut otočilo na 3:2. Minnesota vyrovnala v 56. minutě, od modré čáry se prosadil Joe Merill, ale už za 13 sekund odpověděl Rasmus Andersson. Vítězství zpečetil druhým gólem v zápase Tyler Toffoli.

Rangers rozhodli v rozmezí 46. až 48. minuty, během kterých odskočili z 1:1 na 4:1. Třetí gól týmu vstřelil Chytil, který předchozí dva zápasy vynechal kvůli zranění. Český útočník zakončil rychlý protiútok zblízka nad lapačku Logana Thompsona a dal pátou branku v sezoně. Hlavním strůjcem úspěchu Rangers byl Mika Zibanejad, který skóroval ve třetí třetině dvakrát a na jeden gól přihrál.

Hertl hýřil aktivitou, vyslal sedm střel, ale oba body získal za přihrávky. Nejdříve si připsal v přesilové hře druhou asistenci u gólu na 2:3 a po jeho zadovce upravil Kevin Labanc v 52. minutě na 5:4. Při vyloučení Radima Šimka, který se v utkání popral s Dakotou Joshuou, vyrovnal Andrej Kuzmenko. V prodloužení rozhodl o výhře Vancouveru Elias Pettersson.

Connor McDavid režíroval dvěma góly a dvěma přihrávkami kanonádu Edmontonu 8:2 nad Arizonou a je prvním hráčem sezony, který překonal hranici padesáti bodů (24+28). Všech osm branek inkasoval Connor Ingram, jehož parťák Karel Vejmelka sledoval celý zápas ze střídačky.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:46. Hayes Hosté: 23:51. Oshie, 49:19. D. Strome, 58:25. Ovečkin, 59:51. Ovečkin Sestavy Domácí: Hart (Sandström) – Provorov, Ristolainen, Sanheim, Braun, Seeler, DeAngelo – Hayes, N. Cates, Konecny – Farabee, Frost, Tippett – J. van Riemsdyk, Laughton, MacEwen – Deslauriers, Sedlák, P. Brown. Hosté: C. Lindgren (Shepard) – E. Gustafsson, Carlson (A), T. van Riemsdyk, Jensen, Alexejev, Irwin – Ovečkin (C), D. Strome, Sheary – Milano, Kuzněcov, Oshie (A) – Johansson, Eller, Mantha – Protas, Dowd, Hathaway. Rozhodčí Nicholson, Pollock – McNamara, Gawryletz Stadion Wells Fargo Center, Philadelphia Návštěva 16 826 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30:49. Laine, 32:04. Nyquist, 44:47. Laine, 55:49. Nyquist Hosté: 03:21. Cozens, 05:32. T. Thompson, 07:28. Dahlin, 07:50. T. Thompson, 12:22. T. Thompson, 16:40. T. Thompson, 36:07. T. Thompson, 37:19. Krebs, 39:16. Tuch Sestavy Domácí: Korpisalo (8.–40. Merzlikins) – M. Bjork, Gavrikov, Gudbranson, Berni, Peeke, Bayreuther – Laine, Jenner (C), J. Gaudreau – Nyquist (A), Roslovic, K. Johnson – Činachov, Sillinger, Marčenko – Olivier, Kuraly, E. Robinson. Hosté: Luukkonen (C. Anderson) – Dahlin (A), Samuelsson, Jokiharju, Power, Pilut, Bryson – Tuch, T. Thompson, J. Skinner – Peterka, Cozens, Quinn – V. Olofsson, Jost, Mittelstadt – Okposo (C), Krebs, Girgensons (A). Rozhodčí Samuels-Thomas, Rank – Nansen, Baker Stadion Nationwide Arena, Columbus Návštěva 15659 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 20:16. Kadri, 21:37. Coleman, 23:12. Toffoli, 55:58. R. Andersson, 58:53. Toffoli Hosté: 01:27. Kaprizov, 02:25. Shaw, 55:45. Merrill Sestavy Domácí: Vladař (Markström) – Hanifin, R. Andersson, Weegar, C. Tanev (A), Zadorov, Mi. Stone – Huberdeau, E. Lindholm (A), Toffoli – Dubé, Kadri, Mangiapane – Ružička, Backlund (A), Coleman – Lucic, Rooney, Lewis. Hosté: M. Fleury (Gustavsson) – Middleton, Spurgeon (C), Dumba (A), Goligoski, Merrill, Addison – Kaprizov, Steel, Zuccarello – Greenway, Eriksson Ek, M. Foligno (A) – Petan, F. Gaudreau, Boldy – Reaves, Dewar, Shaw. Rozhodčí Stadion Scotiabank Saddledome, Calgary

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 23:49. Pastrňák, 29:50. Hall, 46:24. Frederic, 49:42. Hall Sestavy Domácí: Georgijev (Francouz) – D. Toews, Makar (A), Girard, Englund, MacDonald, E. Johnson – Rantanen (A), Compher, L. O'Connor – Newhook, Cogliano (A), Hudon – J. Foudy, Meyers, Kaut – Ranta, Burke, Hunt. Hosté: Ullmark (Swayman) – H. Lindholm, McAvoy, Grzelcyk, Carlo, Forbort, Clifton – Marchand (A), Bergeron (C), DeBrusk – Zacha, Krejčí, Pastrňák (A) – Hall, Coyle, Frederic – N. Foligno, Nosek, Cr. Smith. Rozhodčí Skilliter, Chmielewski – Gibbons, Hughes Stadion Ball Arena, Denver

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:37. Nugent-Hopkins, 16:41. Ryan, 28:14. Draisaitl, 34:06. Nugent-Hopkins, 38:39. Kulak, 43:19. Kostin, 45:08. McDavid, 52:43. McDavid Hosté: 33:43. McBain, 54:13. Gostisbehere Sestavy Domácí: S. Skinner (Campbell) – Ceci, Nurse (A), Barrie, Kulak, Bouchard, Broberg – Hyman, McDavid (C), Draisaitl – Yamamoto, Nugent-Hopkins (A), Janmark – Puljujärvi, Hamblin, Holloway – Ryan, Shore, Kostin. Hosté: Ingram – Gostisbehere, Chychrun, Moser, Välimäki, Stecher, Nemeth – Schmaltz, Boyd, Keller (A) – Maccelli, Bjugstad, Crouse (A) – Fischer (A), McBain, O'Brien – Kassian, Hayton, Guenther. Rozhodčí Kozari, Blandina – MacPherson, Marquis Stadion Rogers Place, Edmonton Návštěva 16 633 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 33:38. Marchessault Hosté: 06:50. Kakko, 45:59. Zibanejad, 46:24. Chytil, 47:53. Lafreniere, 51:35. Zibanejad Sestavy Domácí: L. Thompson (Hill) – Martinez, Whitecloud, McNabb, Hague, Theodore, Miromanov – Cotter, Stephenson, Ma. Stone – W. Karlsson, Marchessault, Re. Smith – N. Roy, Kessel, W. Carrier – Leschyshyn, Kolesar, Röndbjerg. Hosté: Šesťorkin (Halák) – R. Lindgren, Fox, K. Miller, Trouba, Hájek, Schneider – Lafreniere, Zibanejad, Kakko – Panarin, Chytil, Goodrow – Kreider, Trocheck, Vesey – Blais, Brodzinski, Gauthier. Rozhodčí Rooney, Hebert – Toomey, Barton Stadion T-Mobile Arena, Las Vegas Návštěva 17 939 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:18. Bonino, 27:27. Meier, 30:53. Couture, 42:45. Gadjovich, 51:28. Labanc Hosté: 04:15. Joshua, 19:35. Joshua, 21:34. Höglander, 39:28. Michejev, 56:07. Kuzmenko, 64:25. E. Pettersson Sestavy Domácí: Kähkönen (41. Mäkiniemi) – E. Karlsson (A), Megna, Benning, Vlasic, Šimek, Harrington – Labanc, Hertl, Meier – Barabanov, Couture (C), Bonino (A) – J. Svečnikov, Sturm, Kunin – Lindblom, Suess, Gadjovich. Hosté: S. Martin (Delia) – Bear, Ekman-Larsson (A), L. Schenn, Q. Hughes, T. Myers, Stillman – J. Miller (A), Horvat (C), Höglander – Boeser, E. Pettersson, Michejev – Garland, Studnicka, Kuzmenko – Lazar, Aman, Joshua. Rozhodčí Schlenker, St. Pierre – Murchison, Alphonso Stadion SAP Center, San Jose Návštěva 11 492 diváků