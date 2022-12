Sedm Čechů, které poslal otřes mozku do důchodu: top talent i vítězové NHL

Video se připravuje ... Zatím nekončí. Jakub Voráček v pondělí oznámil, že s následky mnoha otřesů mozku, které v kariéře prodělal, bude bojovat. Kariéru ještě nebalí. Kteří čeští hráči se ale nakonec museli hokeje kvůli úrazům hlavy nadobro vzdát? Tady je šestka jmen, kterým otřesy mozku „pomohly“ do předčasného důchodu.

Patrik Štefan Poslední zápas kariéry: 27 let

V NHL: 455 zápasů, 188 bodů (64+124) Tahle story měla být napsána jinak. Po Romanu Hamrlíkovi se stal Štefan v roce 1999 teprve druhou (a dodnes poslední) českou jedničkou draftu NHL. Namísto trhání sítí soupeřů ale útočník trávil spoustu času po nemocnicích. „Nikdy kvůli zraněním nemohl dokázat, co v něm je,“ říkal tehdy jeho agent Jaromír Henyš. Minimálně čtyřikrát prodělal Štefan otřes mozku, jeden extrémně těžký s dlouhým bezvědomím. Poslední kapkou bylo zranění kyčle, to přišlo ve třetím utkání za švýcarský Bern.

Aleš Hemský Poslední zápas kariéry: 34 let

V NHL: 845 zápasů, 572 bodů (174+398) V květnu 2020 oznámil svůj konec kariéry prostřednictvím rozhovoru pro deník Sport. Poslední zápas kariéry ale Hemský odehrál už v říjnu 2017. „Hokej miluju, ale už jsem nechtěl trpět,“ říkal. Z těžkého otřesu mozku se zkoušel dát dohromady přes dva roky, zápasil s depresemi. „Pochopil jsem, že se s koncem definitivně musím smířit. Nikde jsem to nevyhlašoval, nic nesvolával, to nikdy nebyl můj styl. Jen jsem uvnitř sám sebe věděl, co nastává,“ přidal vyhlášený šikula.

Petr Průcha Poslední zápas kariéry: 30 let

V NHL: 346 zápasů, 146 bodů (78+68) Během kariéry měl velké množství otřesů mozku. Několik z nich Petr Průcha „přechodil". Ten poslední z března 2013 už však ne. „Nechtělo se mi riskovat život a trvalé následky. Jakýkoli náraz mi pořád zamotává hlavu. Nedělám z toho ale vědu, dějí se i horší věci," bral Průcha konec kariéry sportovně. Čtyři sezony odehrál v New Yorku Rangers vedle Jaromíra Jágra, další dvě pak přidal v Arizoně. Končil v ruském Petrohradu. Je mistrem světa z roku 2005, k tomu má ještě dva bronzy.

Michal Rozsíval Poslední zápas kariéry: 38 let

V NHL: 963 zápasů, 309 bodů (68+241) Měl úžasnou kariéru. Tichá, nenápadná síla. Defenzivní jistota! Takový byl Michal Rozsíval, dvojnásobný šampion Stanley Cupu, mistr světa, vítěz extraligy. V dubnu 2017 ho sestřelil Brett Ritchie. Těžký otřes mozku. Rozsívalovi se však končit nechtělo, makal na comebacku. I po několika měsících však stále nebyl fit. Zvedl zátěž, hlava se zase rozbolela. „Někdy jsem se cítil líp, někdy hůř, přitom jsem nic nedělal. Doktoři mi sami doporučili, abych ve svém věku už raději nepokračoval.“

Jiří Hudler Poslední zápas kariéry: 32 let

V NHL: 708 zápasů, 428 bodů (164+264) Pořád mu je teprve 38 let. Naposledy ale do mistráku naskočil v březnu 2017. Jiří Hudler se dávno smířil s tím, že žádný další už ani nepřidá. Kvůli cestám za lékařskými kapacitami obletěl svět. Podnikl fůru návštěv expertů, kteří vědí či aspoň tuší, co dělat, když mozek dostává na frak. S následky zranění hlavy se Hudler potýká dodnes. „Nešlo jen o to, že jsem musel skončit s hokejem, horší bylo, jak se mi zdravotní problémy přelily do normálního života. Věřím, že jednou bude líp,“ doufá bývalý forvard.

Radek Martínek Poslední zápas kariéry: 37 let

V NHL: 486 zápasů, 110 bodů (25+85) Jeden z největších českých smolařů. Martínek za celou kariéru snad nezažil sezonu, z níž by mu kus neukrojilo zranění. V několika případech otřes mozku. Ty zdokumentované měl tři. K mnoha dalším papír nedostal. „Nemohl jsem si hrát s dětmi, řídit auto. Před očima jsem měl hvězdičky,“ líčil pak někdejší skvělý obránce. Doma má dvě zlata z MS. Poslední z roku 2010, kde však odehrál jediný zápas. V něm ho ze hry poslal hitem Lotyš Kulda. „Probudil jsem se až v nemocnici. Bez výstroje, tak si říkám: Co tady dělám?“ Poslední utkání odehrál v lednu 2014 za New York Islanders.