Pětigólový hit NHL očima českého kamaráda: S Tagem jsme si sedli

Se dvěma metry a metrákem váhy byste ho čekali spíš v NBA. Ani v NHL se takoví plejeři neztratí, jen od nich nečekáte pět gólů za večer. Buffalská věž Tage Thompson přesně takový skvost předvedl. V noci na čtvrtek rekordní porcí likvidoval Columbus, který to doma schytal 4:9. „Za 26 let v hokeji jsem nic takového nezažil,“ spadla brada Bradu Larsenovi, kouči ponížených. Thompson vyzrál v unikátního dobyvatele. U zrodu hvězdy byl i její český kamarád Adam Musil, nynější útočník pardubického Dynama.

Co jste si pro sebe říkal, jakmile jste ve čtvrtek ráno zjistil, že vás bývalý parťák ze San Antonia v AHL nasázel Columbusu pět gólů a šest bodů?

„Že je to zkrátka borec! S Tagem jsme hráli na stejné farmě, bydleli jsme ve stejném bytovém komplexu, asi dvě jednotky od sebe. Sedli jsme si, Tage byl jedním z mých největších kamarádů. Šérovali (sdíleli) jsme si auto, chodili do kina a celkově trávili spolu dost volného času. Je krásný vidět, jak se mu daří. Řekl bych, že je až nad očekávání, že mu to tolik pálí. Má už 21 gólů, klobouk dolů. V kabině Dynama jsme se o tom bavili, dát čtyři góly v první třetině je neskutečný, neuvěřitelný.“

Dokonce to stihl za 11 minut a 8 sekund. Když jste zmiňoval, že jste si sdíleli jedno auto, sdílel byste si s Thompsonem i jeho střelu?

(usmívá se) „Tak to jo… Střelu měl vždycky hodně dobrou. Tage je vysoký, umí se do rány perfektně opřít. Doufám, že mu to vydrží, pěkně se na něj dívá.“

Hlavně Thompsonův one timer je ukázkový, Columbusu tam v přesilovce vlepil dva ukázkové. Ale zakončit umí všemi způsoby, což každý dvoumetrový chasník nedokáže, souhlasíte?

„Přesně tak. Určitě není sranda skloubit to všechno dohromady tak, aby dokázal tak dobře vypálit. Už je to samozřejmě pár let, co jsme spolu hráli, ale tenkrát ještě nebyl úplně vysekanej, připadal mi jako pavouk. Ale dovednosti měl, co ho pamatuju. Hlavně tu svou střelu.“

Přitom se poměrně dlouho nemohl prosadit, do ročníku 2020/21 bylo jeho maximem 8 gólů, v té předchozí už explodoval 38 trefami…

„Je to tak. Hodně na sobě pracoval, po minulé sezoně podepsal velký kontrakt (50 milionů dolarů na 7 let), to všechno dohromady mu dodalo velké sebevědomí, které teď prodává. V Buffalu to na něm stojí a vrací mu to, co od něj očekávají. Někdy na konci října udělal proti Detroitu taky šest bodů, tři góly a tři nahrávky. Sází to tam obdivuhodně.“

Odhadnete, kam až to Thompson gólově dotáhne? Najeto má na více než 60 gólů.

„Kolem padesáti by se mohl pohybovat. Má hodně dobře našlápnuto a já mu to upřímně přeju. Jak říkám, s Tagem jsme si hodně sedli, byl hrozně fajn kámoš. Normální kluk, ani trochu namachrovanej. Hráli jsme spolu, účastnili se stejného development kempu. Tenkrát o něj projevilo zájem Buffalo, vyměnili ho ze St. Louis za Ryana O´Reillyho, tak šel. Tahle změna mu vyšla.“

Vypracoval se i díky skills koučům? Protože škála jeho dovedností je obrovská. Na dvoumetrového chlapíka obdivuhodná.

„Co mi říkal, přes léto vždycky hodně trénoval s tátou (Brent Thompson – 121 zápasů v NHL). Nevím, jak teď. Ale prošel si americkým vývojovým programem, tam s hráči dovedou hodně dobře pracovat. Kvalita současných hráčů NHL je obrovská. Všechno je to o práci, o tréninku, s hráči se tam pracuje neustále. V NHL je to takhle dané, zabudované a výsledky vidíte.“

Jak by si Tage Thompson vedl v Pardubicích, co myslíte?

(směje se) „Stejně, ne-li líp než v NHL. V Evropě se hraje jiný hokej, ale hráči takového kalibru se dokážou velmi rychle přizpůsobit. Jsem si jistý, že by v extralize vynikal.“