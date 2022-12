SESTŘIHY: Detroit padl, navíc přišel o Hronka. Bek schytal brutální hit

Hokejisté Detroitu prohráli v nočním utkání NHL 1:4 na hřišti Minnesoty a připsali si čtvrtou porážku v řadě. Ze zápasu navíc už ve 4. minutě odstoupil český obránce Filip Hronek. Defenzivní tahoun Red Wings po tvrdém nárazu do útočníka Ryana Reavese opustil led, následně se ale podle kouče chtěl vrátit do hry. Z preventivních důvodů už ale do duelu nezasáhl. Ottawa porazila Montreal 3:2. Vancouver zvítězil v Calgary 4:3 po nájezdech.