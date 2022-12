Vrána znovu trénoval s Detroitem: V životě jsou větší věci než hokej

Hvězdná dvojka z NHL Jakub Vrána - Tomáš Hertl by se mohla roztrhnout... • Koláž iSport.cz

Blíží se návrat Jakuba Vrány do NHL? Možná. Český reprezentační útočník se dva měsíce po zařazení do asistenčního programu NHL vrátil ke spoluhráčům z Detroitu Red Wings a s týmem dokonce už i trénoval. Hráčská asociace ho ale dále vede v programu následné péče. Na soupisce zatím nefiguruje.

Těsně před Vánocemi přišla zpráva, podle které může mít reprezentační útočník to nejhorší už za sebou. „NHL a Hráčská asociace oznamují, že útočník Detroitu Red Wings Jakub Vrána je znovu k dispozici a vstoupil do fáze následné péče,“ zní strohé oznámení na webu NHL. Znovu bez dalších podrobností.

„Nechci o tom moc mluvit. Jsou to mé osobní důvody a politika programu je nic nesdělovat. A já taky necítím, že bych měl něco říkat,“ uvedl sám Vrána po prvním tréninku.

„V životě jsou větší věci než hokej. Musíte se s nimi vyrovnat, ať je to cokoli. Musíte udělat rozhodnutí, které jsou pro život důležitá. A v tu chvíli jde hokej stranou,“ dodal.

26letý rodák z Prahy se zároveň po téměř dvou měsících znovu objevil na tréninku Red Wings. V modrém dresu označujícím hráče, který nemá přijít do většího fyzického kontaktu. Ale znovu na ledě a znovu se spoluhráči. Na soupisku ho klub zatím nevrátil. „Cítím se skvěle, ale návrat do zápasů není mé rozhodnutí. To je na jiných. Já prostě jen přijel tvrdě pracovat,“ prohlásil.

Asistenční program byl založen v roce 1996. Hráčům i jejich rodinám pomáhá v případě psychických problémů, závislostí a dalších záležitostech. V minulosti ho využil například hvězdný brankář Montrealu Carey Price.

Konkrétní důvody, proč podstoupil program Vrána, zveřejněny nebyly. Během léčení byl až do odvolání postaven mimo soupisku Red Wings, od Detroitu však pobírá plat. Třináctý hráč draftu z roku 2014 s vedením Red Wings podepsal loni v srpnu tříletou smlouvu s příjmem 5,25 milionu dolarů za sezonu.

Vrána zmeškal většinu minulé sezony kvůli zranění a operaci ramena a za Red Wings odehrál jen 26 zápasů. V úvodních dvou utkáních probíhajícího ročníku zámořské ligy si připsal gól a asistenci, další duel už kvůli osobním problémům vynechal.

Před loňským příchodem do Detroitu působil ve Washingtonu, se kterým získal v roce 2018 Stanleyův pohár. Celkem dosud v NHL odehrál včetně play off 361 zápasů s bilancí 101 branek a 94 asistencí.