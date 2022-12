Analýza: Chytil exceluje. Při hře pět na pět válcuje hvězdy, skvělý i do obrany

Český útočník Filip Chytil slaví gól v dresu New York Rangers • ČTK / AP / Frank Franklin II

Filip Chytil slaví gól v prodloužení proti New Jersey • ČTK / AP / Mary Altaffer

Hokejisté Rangers slaví gól proti New Jersey • Reuters

Filip Chytil pomohl gólem k domácí výhře New Yorku Rangers 3:1 nad Torontem • ČTK / AP / Mary Altaffer

Hokejisty Rangers měli táhnout jiní mladíci. Kaapo Kakko, dvojka draftu NHL z roku 2019, a jednička draftu 2020 Alexis Lafrenière ale zaostávají. Stále se nedokázali zařadit mezi nejlepší. Naštěstí pro klub z New Yorku ovšem září Filip Chytil. Hlásí se o místo v prvních dvou útocích.

O hlavních tvářích týmu není pochyb - Igor Šesťorkin, Adam Fox, Artěmij Panarin. Trio borců, které pravidelně zvedá fanoušky ze sedadel.

Překvapením jsou však výkony českého útočníka, od kterého se toho příliš neočekávalo na rozdíl od Kakka či Lafrenièra. Oba kroměřížský rodák zatím výkony celkem jasně převyšuje.

Výborná produktivita

Vinou zdravotních problémů vynechal Filip Chytil osm utkání, přesto je šestý v kanadském bodování Rangers s patnácti body (7+8).

Teď se ale držte! Nejproduktivnější hráč Rangers ve hře pět proti pěti při přepočtu na 60 minut hry? Filip Chytil!

Produktivita hráčů NY Rangers při hře 5 proti 5/60

1. FILIP CHYTIL 2,47 2. Artěmij Panarin 2,22 3. Adam Fox 2,04 4. Julien Gauthier 1,78 5. Barclay Goodrow 1,77

S 2,47 body okupuje český borec 47. místo v celé NHL. Až za ním najdete jména jako Nathan MacKinnon (2,44), Connor McDavid (2,39) či William Nylander (2,46). O pár míst výše Auston Matthews (2,52), David Pastrňák (2,54) či Joe Pavelski (2,49).

Kvalitní skupinka, že?

Produktivita hráčů při hře 5 proti 5/60

1. Jeff Skinner (Buffalo) 3,62 … 44.-45. Joe Pavelski (Dallas) 2,49 44.-45. Trent Frederic (Boston) 46-48. Carter Verhaeghe (Florida) 2,47 46-48.. FILIP CHYTIL (NY Rangers) 46.-48. Kasperi Kapanen (Pittsburgh) 49.-50. Alex Killorn (Tampa Bay) 2,46 49.-50. William Nylander (Toronto)

Je statisticky dokázané, že pro hokejisty je snazší sbírat sekundární přihrávky než góly či primární asistence. Analytici si tedy cení hráčů, kteří vynikají ve sbírání primárních bodů (góly + primární asistence).

Chytil exceluje i v tomto směru! V přepočtu na 60 minut hty má 1,03 gólů / 1,23 primárních asistencí / 0,21 sekundárních asistencí.

Předvádí fantastické výkony, ovšem určitě tím netvrdíme, že by snad byl lepší než McDavid nebo MacKinnon. Není.

Mohl by ale dosáhnout levelu, který téměř nikdo neočekával. Ani samotní Rangers, když si ho v roce 2017 na draftu vybírali z jednadvacáté příčky.

Silný na puku, excelentní defenziva

Trenéři rádi vyzdvihují Chytilovo ‚Hockey IQ‘. Nepostradatelný atribut pro oboustranné centry.

Útočníka Rangers vystihuje výborná poziční hra v defenzivní třetině kluziště. K tomu přidává nadstavbu v podobě zakládání útoků.

Chytil je lepší než 98 % všech ostatních útočníků v NHL ve vstupech do útočného pásma s pukem. V zámoří statistika nazvaná ‚Carries‘.

Téměř stejně se mu daří ve vstupech do útočné třetiny přihrávkou spoluhráči (‚Entry Passes‘), v nichž je lepší než 93 % ostatních forvardů.

Naplní potenciál?

Filip Chytil prožívá životní ročník. Bezpochyby.

Dominuje v obraně i v tranzici. V útočné zóně to stále není pravé ořechové, ale když se naskytne šance, umí udeřit. Vždyť je nejproduktivnějším hráčům Rangers ve hře pět proti pěti.

Lze konstatovat, že už nyní v určitých směrech překračuje potenciál. Hraje lépe, než samotní Rangers očekávali.

Pozitivní zprávou je, že si toho všiml i trenér Gerard Gallant. Chytil je už šestým nejvyužívanějším hráčem týmu při plném počtu hráčů. Nabízí se otázka, zda dosavadní výkony dokáže udržet po celou sezonu. Případně snad ještě vylepšit. Pokud ano, stane se stabilním členem prvních dvou formací týmu z Madison Square Garden.

A protože Chytilovi po aktuální sezoně vyprší kontrakt, hrálo by mu to do karet. Štědrá odměna od klubu je na dosah.