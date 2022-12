Zlý muž NHL tvrdě sundal Hronka, mstiteli se vysmál. Hit víří emoce

Útočník Minnesoty Ryan Reaves se směje na trestné lavici poté, co si v bitce poradil s Benem Chiarotem • twitter.com

Napříč celou NHL je Ryan Reaves proslulý svou dost tvrdou hrou, se kterou se dokáže dostat hodně přes čáru. Pověst zlého muže si pětatřicetiletý rodák z Winnipegu vybudoval hlavně v Las Vegas a ještě nedávno v New Yorku. Nyní přitvrzuje i v Minnesotě, kam byl Rangers v listopadu vyměněn. Rovněž bývalý hráč St. Louis se může také „honosit“ řadou kontroverzních zákroků, mezi které si bezpochyby bude moct nově zapsat zásah Filipa Hronka .

Lehce přes tři minuty poté, co začal zápas Minnesoty s Detroitem, vyrážel třetí nejproduktivnější hráč Red Wings v sezoně od brankáře Magnuse Hellberga vstříc založení útoku. Reprezentačního zadáka si ale všiml bourák Reaves, který vystihl směr Hronkovy jízdy. Když se útočník Wild dostatečně přiblížil k soupeři, s připravenýma rukama odchovance hradeckého hokeje zastavil nekompromisním nárazem mířícím na hlavu.

Zasažený Hronek padl s nohama ve vzduchu k ledu, do kterého až děsivě praštil hlavou. Po pádu se okamžitě chytil za obličej a k Reavesovi se začali sjíždět hráči v bíločervených dresech. Mstě napoprvé zabránili rozhodčí. Jaký byl jejich verdikt za tvrdý hit? Žádný. Poté, co defenzivní tahoun Detroitu opustil hřiště po svých, se hrálo dál, aniž by byl buldozer Wild nějak trestán. Trenér Red Wings Derek Lalonde po zápase útočníka z Minnesoty nevinil ze zákeřné hry. Podle koučových slov český bek před hitem očekával vyloučení, proto si nedával takový pozor.

„Rychle jsem s Filipem potom mluvil. Myslel si, že byl trest ve hře. Čekal, až brankář vyjede ven… Vím, že Reaves neměl zlý úmysl,“ řekl Lalonde. Novinářům rovněž prozradil, že se Hronek po ošklivém, ale zřejmě ne tak závažném zásahu sám nabízel, že se do hry vrátí. Na doporučení lékařů ovšem zůstal preventivně již mimo hru.

Zatímco kouč Red Wings se na Hronkovo sundání díval s poměrně ledovým klidem, na sociálních sítích se zatím rozjela velká diskuze o tom, zda byl Reavesův zákrok čistý či zcela za hranou. Moment z Xcel Energy Center v Minnesotě rozdělil twitter na dva tábory. Jedni se zastávají tvrďáka z Wild, kteří chválí čistý hit a tvrdí, že si za to Hronek mohl sám. Druzí Reavese viní z další zbytečné a nebezpečné prasečiny.

„Jsem překvapen počtem odpovědí typu: perfektní a čistý zásah. Vím, že někteří lidé jsou zoufalí, aby chránili dřívější éru hokeje, ale Reaves mířil Hronkovi přímo na obličej. Pokud si nedovedete přiznat, že to není bezpečné, pak hledáte krvežíznivost, ne hru,“ napsal hokejový redaktor Jeff Veillette.

Samotného hitu se paradoxně zastal Darren McCarty, čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu s Detroitem. „V mé době to byl čistý úder. Reaves nedělal nic jiného, než že se řítil k Hronkovi a zničil ho. Být menším hráčem a naklánět se dopředu uprostřed hřiště z vás dělá cíl,“ tweetoval bývalý útočník. Zkritizoval však rozporuplný přístup NHL k posuzování zásahů do hlavy, se kterými měl během hráčské kariéry také problémy.

Každopádně Detroit již bez Hronka v zápase brzy ztrácel kontrolu nad hrou. Do konce první třetiny se Minnesota ujala vedení, které v utkání už nepustila. Reaves i po kontroverzním zákroku nadále hrál tvrdě, což se nelíbilo obránci Red Wings Benu Chiarotovi. Ve 24. minutě přes metrák vážící forvard Wild orazítkoval mantinel s Gustavem Lindströmem, což byla poslední kapka. Zadák Detroitu jel parťáka a vlastně i Hronka okamžitě mstít.

Sladké odplaty se ale Chiarot nedočkal. Poté, co společně s protivníkem sundali rukavice, začal Reaves mlátit pěstmi do obránce, kterého měl víceméně pod kontrolou. Jednatřicetiletý Kanaďan se proti staršímu krajanovi nevzdával, než ale stihl vrátit pořádný úder, přijeli rozhodčí a rváče od sebe odtrhli. Reavese bitka spíše pobavila, po zamíření na trestnou lavici se smál od ucha k uchu.

Pokus nakopnout Detroit k vyrovnání se nepodařil. Proti Minnesotě prohrál čtvrtý zápas v řadě. A i když zatím není jisté, jak dlouho bude Red Wings chybět Hronek, už nyní je marodka bolestně početná. K dispozici stále nejsou kapitán Dylan Larkin, útočník Tyler Bertuzzi či obránce Olli Määttä. Ze soupisky je pořád dočasně stažen český snajpr Jakub Vrána , který nastoupil do asistenčního programu NHL a NHLPA.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:37. F. Gaudreau, 28:02. Dumba, 38:57. Zuccarello, 59:19. F. Gaudreau Hosté: 38:41. E. Söderblom Sestavy Domácí: Gustavsson (M. Fleury) – Spurgeon (C), Middleton, Dumba (A), Brodin, Addison, Merrill – Zuccarello, Steel, Kaprizov – Boldy, F. Gaudreau, Sa. Walker – M. Foligno (A), Eriksson Ek, Greenway – Shaw, Dewar, Reaves. Hosté: Nedeljkovic – Seider, Chiarot (A), Hronek, Walman, Lindström, Oesterle – Raymond, Copp, Perron (A) – Kubalík, Rasmussen, P. Suter – Sundqvist, Veleno, Erne – Berggren, Czarnik, E. Söderblom. Rozhodčí L'Ecuyer, Rooney – Berg, Cornier Stadion Xcel Energy Center, St. Paul

