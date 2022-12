ANALÝZA: Slafkovský se v NHL zatím hledá. Rok ve Finsku mu mohl dát víc

Nathan MacKinnon, Connor McDavid a Auston Matthews změnili vnímání draftu.

Trio mladíků bylo vybráno také z prvních pozic a okamžitě po naskočení do NHL se stali hvězdami. Faktem ale je, že všichni tři jsou generačními talenty jako Sidney Crosby či Alexandr Ovečkin.

Od té doby většina generálních manažerů i fanoušků věří, že každá další jednička draftu bude automaticky válet v NHL hned v osmnácti letech.

Omyl.

Draft v roce 2022 byl (a stále je) považován za jeden z nejslabších. Tím neshazujeme kvality Juraje Slafkovského, nýbrž upozorňujeme na to, že generačním talentem jako McDavid či Crosby není.

Slovenský útočník se po třetině sezony může chlubit dobrou prací do obrany. V rámci Canadiens si v této činnosti vedou lépe pouze útočníci Mike Hoffman, Michael Pezzetta, Jake Evans, Kirby Dach, Brendan Gallagher a obránce Johnathan Kovacevic.

Už v osmnácti letech Slafkovský dokazuje, že by jednou mohl být silný na obou stranách kluziště.

V ofenzivě bude ale muset ještě výrazně přidat. Na poměry NHL zatím zaostává.

Spoluhráči s ním na ledě vykazují směrem do útoku horší statistiky. Slovenský forvard navíc patří mezi vůbec nejhorší hráče v tranzici (pohyb hráče s pukem po hřišti, kdo má vyšší tranzici, je víc na kotouči – to znamená, že útočí a je pro své mužstvo platnější).

Nedokáže vyvézt puk do útočné zóny, zakládat útoky. Zřídkakdy se dostává ke střelám ze slotu (nebezpečného prostoru kolem branky). Přitom právě tato disciplína by měla být jednou ze Slafkovského největších předností vzhledem k jeho parametrům (191 cm/108 kg).

Hned 76 % útočníků v NHL se dostává při hře v plném počtu k více střeleckým pokusům a asistencím na střely (tzv. shot contributions). Na jedničku draftu slabé hodnoty.

Dokázal ale, že umí být efektivní! Zatímco si vypracoval 2,8 individuálních očekávaných gólů, skóroval čtyřikrát.

Pozitivní hodnoty v zakončení mívají ti nejlepší střelci jako Auston Matthews, Connor McDavid, Alexandr Ovečkin či David Pastrňák.

Ne, Slafkovský (zatím) nemá střelu na jejich úrovni. Ukazuje ovšem, že mu nedělají problém ani nejlepší brankáři světa.

Výčet pozitiv tím ale končí. Solidní obrana, výborná střela. Nic víc.

Kontrola puku, bruslení, napadání, práce v ofenzivní třetině, bránění před vlastní modrou čarou. Ve všech těchto atributech Slafkovský zaostává. Výrazně.

Udělali Canadiens dobrý krok, když se rozhodli slovenského útočníka ponechat v zámoří? Ne. Rok ve Finsku by mu prospěl více.

Zatímco v Montrealu odehraje v průměru na zápas necelých dvanáct minut, ve finském TPS Turku to mohlo být klidně přes šestnáct či sedmnáct minut i s větším prostorem na přesilovkách.

Slafkovský by doladil zmíněné slabiny, zúčastnil se mistrovství světa do 20 let a v příštím roce se do Montrealu vrátil jako silnější, lepší hokejista.

A měl by o krok blíže k naplnění potenciálu jedničky draftu.

