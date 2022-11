Jak se (ne)daří elitě draftu: Jednooký král Slafkovský. Jiříček musí zabrat

Hvězdy draftu zatím příliš nezáří • FOTO: koláž iSport.cz V červenci se hokejový svět zahalil do slovenských barev. Malá země ve střední Evropě s pěti a půl miliony obyvatel se mohla pochlubit jedničkou a dvojkou draftu NHL. Juraj Slafkovský a Šimon Nemec přepsali dějiny. Víte, kdy naposledy stanuli dva Evropané ze stejné země na nejvyšších stupíncích draftu? Stalo se tak v roce 2004, kdy se NHL těšila na show ruské dvojice Alexander Ovečkin a Jevgenij Malkin. V tuzemsku jsme se radovali z pozice Davida Jiříčka, jehož si vybral Columbus jako číslo šest. Někdy však vede od draftu k pravidelnému nastupování v NHL dlouhý kus cesty.

Juraj SLAFKOVSKÝ Pozice na draftu: 1. místo

Klub: Montreal Canadiens

Stát: Slovensko Že bude vysoko při vstupních branách do NHL, se vědělo roky dopředu. Když se proháněl po ledě s kluky o hodně staršími v dresu královéhradecké juniorky, jednalo se o první vlaštovku. Slovenský útočník si však vybral k dalšímu růstu finskou cestu. V TPS Turku se mezi vrstevníky také neztrácel, ale přechod mezi dospělé ve finské lize poněkud drhnul. Slafkovský však ukázal svou kvalitu na Olympijských hrách v Pekingu a následně i na MS. V Pekingu přitom válel ještě v době, kdy nemohl řídit auto a v rodných Košících by mu nenalili ani pivo. Čekalo se jen, kdo si jej vybere. Nakonec z toho bylo prvenství a stěhování do Montrealu. Existuje snad hokejovější město? Ze Slafkovského se stala celebrita, aniž by ještě v zámoří nazul brusle. V přípravě se záblesky geniality a skvělých fyzických proporcí tu a tam ukázaly, takže nic nebránilo a Juraj vtrhnul do NHL. Dosavadní bilance? 11 zápasů = 3 góly. Zatím od kouče Martina St.Louise tolik prostoru nedostává a zapsal se také ostrým zákrokem na Matta Luffa z Detroitu, za který mu vedení soutěže udělilo trest na dvě utkání. Slafkovský však zdaleka neřekl poslední slovo a je pravdou, že z letošních draftovaných hvězdiček, je vidět nejvíce.

Šimon NEMEC Pozice na draftu: 2. místo

Klub: New Jersey Devils

Stát: Slovensko Tohle bylo mnohem méně očekávané. Že by Slafkovský mohl vystoupat na pomyslný piedestal, se v zákulisí NHL šuškalo, ale že New Jersey hned po Slafkovském také zavítá na Slovensko? Pro mnohé docela šok, ale proč by ne? Nemec už nějaký ten pátek nastupoval ve slovenské extralize a své schopnosti opakovaně předváděl i v reprezentaci. Jenže premiéry v NHL se ještě nedočkal. Sice už to vypadalo skoro jako hotová věc, že sezonu začne mezi ďábly, údajně měl více než na dosah pozici sedmého beka, jenže tu nakonec ukořistil pro začátek ročníku Kevin Bahl. Nemcovi paradoxně nesvědčí, že se New Jersey v nové sezoně nadmíru daří. Kouč Lindy Ruff si navíc zvyknul točit jen šest beků, nicméně pokud přijde nějaké zranění či potřeba okysličit zadní řady, Nemec by měl patřit na farmě v Utice k prvním na ráně. Šimon Nemec v dresu New Jersey v rámci letní přípravy • Foto profimedia.cz

Logan COOLEY Pozice na draftu: 3. místo

Klub: Arizona Coyotes

Stát: USA Zatím tento osmnáctiletý obdivovatel Alexandra Ovečkina do NHL nezasáhl a v této sezoně by měl rozdávat radost na univerzitě v Minnesotě. Šikula, kterého zdobí nezištnost a nápaditost, nestrádá. Vysokoškolský sport v USA má veliké renomé a tento tah amerických mladíků není nijak ojedinělý, i když by se možná mezi kojoty z Arizony Cooley neztratil ani letos. I jeho jméno se skloňovalo v boji o nejvyšší stupínek, protože kromě jeho nesporných kvalit měl údajně lidsky blízko i ke generálnímu manažerovi Canadiens Kentu Hughesovi. Jak to dopadlo, ale všichni víme. V létě absolvoval MS do 20 let, ale ani jeho čtvrtfinálový gól neodvrátil americkou blamáž proti Česku při prohře 2:4. Cooley měl i tak průměr bodu na zápas a rozhodně nezklamal. Navíc se s ním musí počítat i na další světový šampionát dvacítek klasicky v povánočním čase. Logan Cooley v dresu University of Minnesota • Foto profimedia.cz

Shane WRIGHT Pozice na draftu: 4. místo

Klub: Seattle Kraken

Stát: Kanada Kluk z plakátu, dlouhodobě očekávaná jednička draftu 2022, a ejhle! Když se ukázalo, že Wrighta si vybral až jako číslo čtyři Seattle, reakce kanadského útočníka v hledišti Bell Centre v Montrealu byla více než rozpačitá. Aby ne, jistě pomýšlel výše už jen z důvodu, že ho tím všichni masírovali, kudy chodil. Jenže slovenské dvojici před ním jistě pomohla úspěšná zkušenost se seniorským hokejem, kterou Wright do té doby neabsolvoval. Řada odborníků nechápala, proč šel Wright na řadu až jako čtvrtý. V Ontario Hockey League (OHL), tedy jedné z nejprestižnějších juniorských lig v zámoří, v minulé sezoně dominoval, ale karty se obrátily. V Seattlu zatím zvládl v sezoně jen 8 zápasů s bídnou produktivitou 0+1. Přitom ve městě Nirvany by Wright neměl čelit velkým hvězdám NHL, které jej nepustí na přesilovky a zásadní momenty. Přesto se rodák z Burlingtonu ze sestavy prvního týmu vytratil a v poslední době už má vyseděný pořádný důlek na tribuně. Shane Wright se zatím v NHL moc neprosadil • Foto Reuters

Cutter GAUTHIER Pozice na draftu: 5. místo

Klub: Philadelphia Flyers

Stát: USA Hromotluk, jehož zdobí výborná fyzická hra, rána jako z děla, ale také skvělá technika. Není ani líný bránit a dokáže zodpovědně plnit úkoly směrem dozadu, což u mladých ofenzivních hvězd nebývá samozřejmostí. Možná je tento zajímavý mix spojen s jeho rodištěm. Narodil se totiž ve Švédsku, kde si hokejově vydělával jeho otec Sean coby brankář. Gauthier junior však hraje pod americkou vlaječkou. Zatím je jeho osud podobný tomu Logana Cooleyho. Také Gauthier se totiž po úspěšném draftu rozehrává na univerzitě v Boston College, ale nejpozději v přístí sezoně by už měl vplout mezi Flyers. Cutter Gauthier v dresu Boston College • Foto web Boston College