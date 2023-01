SESTŘIHY: Nečas gólem pomohl k výhře nad Devils, Hertl nahrával

Do nového roku naskočili vítězstvím v NHL hokejisté Caroliny i díky Martinu Nečasovi. Český útočník přispěl vyrovnávacím gólem k výhře Hurricanes 5:4 po nájezdech nad New Jersey. Tomáš Hertl v dresu San Jose asistoval během utkání v Chicagu, kde Sharks vyhráli 5:2. Buffalu skončila série šesti výher v řadě proti Ottawě, kde padlo 1:3. New York Rangers porazili Floridu 5:3. Naopak New York Islanders prohráli 1:4 v Seattlu.