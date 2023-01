Legendární novinář vystoupil proti Ovečkinovi: Neslavte ho. Není hrdina!

V noci na neděli dal Alexandr Ovečkin v pořadí už třicátý hattrick své úžasné kariéry v NHL. Zase se přiblížil donedávna ještě zdánlivě nedostižné rekordní metě Wayna Gretzkyho. Jenže sportovní úspěchy kalí jeho projevy mimo mantinely.

„Stále lze ocenit a možná i žasnout nad jeho výkony na ledě. Vzrušení je ale pryč. Emocionálně není možné dál rozlišovat hokejistu Ovečkina a politicky činného občana Ovečkina. Není možné oslavovat muže, který se po léta veřejně hlásí jako podporovatel genocidní vlády ruského prezidenta Vladimira Putina. Vždyť ještě v roce 2017 se pokoušel vést hnutí na jeho podporu,“ píše v obsáhlém textu slavný novinář Larry Brooks.

Byť už o tom bylo napsáno dost, mnohé z vás jistě napadne ono otřepané, i když historií popřené a fakticky nemožné spojení, že sport a politika se nemají míchat. Jenže v případě Ovečkina je to navíc úplně jinak. Sám ze sebe totiž politicky činnou osobu udělal.

Schválně, víte, jak politicky smýšlí Sidney Crosby, Michael Phelps nebo Petr Čech? Těžko. Nefotí se s vládními papaláši, nejsou tvářemi kampaní. To jen Ovečkin učinil z politiky součást své osobnosti.

Jeho vztah s Putinem začal někdy v roce 2007. Ruský prezident z něj pak udělal tvář olympiády v Soči, poslal mu hodnotný svatební dar. V roce 2017 se proto na oplátku kapitán Washingtonu rozhodl, že bude veřejně pracovat na tom, aby Putin zůstal u moci.

Ovečkin založil silnou skupinu ruských sportovců a celebrit, aby podpořil Putinovu kampaň za znovuzvolení v roce 2018. Dal si jméno PutinTeam. Nemusel to dělat. Putin hlasy nepotřeboval, měl je dopředu jisté. Ovečkin chtěl pouze veřejně deklarovat svou loajalitu diktátorovi. Už předtím mimo jiné podpořil ruskou anexi Krymu, když na sociálních sítích sdílel fotku s hashtagem: Zachraňte děti před fašismem.

K únorovému napadení Ukrajiny se vyjádřil tak, že válku nechce, ale dál podporuje a bezmezně věří vůdci Putinovi. Stále má mimochodem jako profilovou fotku na Instagramu tu, kde přátelsky pózuje právě s prezidentem a bývalým agentem KGB.

„Byl by baseballista německého původu ve 40. letech minulého století v USA oslavován, kdyby byl náruživým veřejným obdivovatelem a příznivcem Adolfa Hitlera?“ ptá se 72letý Brooks. Svůj text publikoval držitel Elmer Ferguson Memorial Award za žurnalistický přínos hokeji v listu New York Post.

„Dokážete oddělit muže, který je bezpochyby neuvěřitelným sportovcem, od kauz, které podporuje, včetně vražd politických odpůrců a invaze do jiné země?“ připojil se k Brooksovi další známý novinář Brian Lilley z Toronto Sun.

Je však zarážející, že dlouhé měsíce americká novinářská obec až na výjimky v této otázce mlčela. Nevyjadřovala se. Nekladla dotazy. Byla lhostejná a dál Ovečkina a další ruské agitátory z řad sportovců opěvovala. Jako by jí bylo jedno, co se na druhé straně planety děje. To ostatně nepřímo potvrzuje i Lilley, který píše, že pokud by Ovečkin takto horlivě podporoval třeba Donalda Trumpa, v USA by se mu dostalo větší kritiky, než je tomu teď.

„Ovečkin mohl být ikonou. Měla to být nádherná cesta, během které mu budou tleskat všichni sportovní fanoušci. Teď to ale nebude snadné. Co je vlastně hodné obdivu? Hokejista Ovečkin je muž Ovečkin. Tentýž Ovečkin je horlivým příznivcem Putina. Není to žádný hrdina,“ uzavírá svůj komentář Brooks.

Jedno z omluvných tvrzení říká, že slavný hokejista pouze potřebuje chránit svou rodinu, jejíž velkou část má stále v Rusku. „Prosím, ušetřete mě falešných slz. Ten muž má dost peněz a konexí, aby dostal celou rodinu ze země pryč. Stačilo by, kdyby chtěl. Ale on nechce. Odmítá se vzdát své nechutné podpory Putina,“ dodává Lilley s tím, že je rozdíl se lišit v názorech, nebo veřejně podporovat diktaturu, násilí a nesvobodu.

Ruských hokejistů v Evropě ubylo

Česko, Švédsko, Finsko i další země se jasně vyjádřily: hrajete v KHL, pak nepočítejte s pozvánkou do reprezentace. Taky v evropských ligách rapidně ubylo ruských hráčů. V extralize nenajdete po nuceném odchodu Nikity Ščerbaka z Hradce nikoho, stejně tak ve švédské nejvyšší soutěži. Ve Švýcarsku působí jeden Rus, totéž ve Finsku. Přitom třeba právě tam ještě v minulé sezoně hrálo ruských hokejistů hned sedmnáct.

