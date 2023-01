Skončí Vrána v Detroitu? Už nehraje ani na farmě, vytýkají mu víc věcí

Jakub Vrána se stále marně snaží o návrat a prohrává boj o přízeň organizace Detroit Red Wings. Klub poslal českého útočníka na farmu do Grand Rapids v AHL poté, co po dvou měsících opustil asistenční program NHL a hráčské asociace NHLPA. V šesti zápasech si připsal jednu první asistenci a měl šest minusových bodů. Ve středu se v utkání proti Iowa Wild poprvé nevešel do základní sestavy, nenastoupil ani v pátečním duelu proti stejnému soupeři.

Už před středečním zápasem proti záloze Minnesoty vysvětlili Griffins na videu důvod, proč Vrána sledoval střetnutí pouze z press boxu. Zmínili pravidlo AHL, podle nějž musí z 18 hráčů v poli, kteří do utkání nastoupí, být aspoň třináct tzv. rozvojových. To znamená, že do začátku aktuální sezony nesehráli 260 a víc zápasů v profesionálních soutěžích a nejsou považováni za veterány.

Griffins však mají v současné době dva hráče nad tímto limitem, včetně Vrány. Dvakrát dostal přednost 30letý centr Kyle Criscuolo. V předchozích třech utkáních nebyl na soupisce. Ve druhé třetině středeční partie dal gól. Griffins však prohráli 2:5, v odvetě dokonce 0:5.

Red Wings poslali Vránu do AHL původně na tři zápasy poté, co se 16. prosince vrátil z asistenčního programu, který pomáhá hráčům a jejich rodinám při problémech s duševním zdravím a návykovými látkami. Generální manažer Detroitu Steve Yzerman ho pak zařadil na listinu nechráněných hráčů. Žádný jiný klub si ho ale nevybral, pobyt na farmě Vránovi prodloužili. Jenže místo zabijáckého snajpra byl jen jeho stínem. A v posledních dvou střetnutích ani nehrál.

Vztah klubu s Vránou se zpřetrhal a hledá se řešení, co dál. Proslýchalo se o výměně, ale tyhle řeči zase ztichly. Z narážek v zámořských médiích lze vyčíst, že místo podpory to v Red Wings může mít Vrána spočítané a že mu vytýkají víc věcí. Vedle problému mimo led se občas zmiňuje pozdní nástup do kempu, jindy problém mimo led. Taky mu mohlo být vyčteno, že jezdil reprezentovat na mistrovství světa, přitom odkládal operaci ramena a v NHL kvůli ní pak přišel o spoustu zápasů.

„Je to úžasný pocit,“ svěřil se po opuštění programu 26letý útočník. „Jsem strašně rád, že jsem zase zpátky, můžu být mezi kluky. Je to opravdu pozitivní. Jsem rád, že jsem se vrátil.” Grand Rapids Griffins hrají od pátku tři zápasy během čtyř dnů. Vrána by mohl dostat zase šanci. Ovšem comeback do světa velkého hokeje coby elitního střelce je zatím v nedohlednu, spíš se vzdálil.

