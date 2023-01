Rodiče o Krejčím: Hrál, aby nekouřil v parku. Matka trne strachy dodnes

Nikdy si nemysleli, že to v hokeji dotáhne tak daleko. David Krejčí ovšem předčil všechna očekávání, když v NHL a navíc v dresu jednoho týmu dokázal odehrát 1000 zápasů. Rodiče zkušeného útočníka jsou na svého syna bezpochyby opět pyšní podobně, jako když byl Bruins vybrán v draftu, nebo když do rodného Šternberku přivezl Stanley Cup. „Dodneška mi běhá mráz po zádech,“ přiznala Renata Krejčí. Společně s manželem Zdeňkem poskytli iSport.cz exkluzivní rozhovor.

Při pomyšlení na fakt, že se David Krejčí zařadil mezi hráče s tisícem startů v nejprestižnější hokejové soutěži světa, si manželé Krejčí vybavili celou řadu vzpomínek na synovu kariéru. Strašně rádi vzpomínají na draft NHL 2004, při kterém byl tehdejší mládežnický reprezentant vybrán Bostonem ve druhém kole. Podle Zdeňka Krejčího o šlo o startovní čáru synovy zámořské kariéry.

„Bylo to neskutečný, zážitek na celý život. Skoro jsme se tam všichni rozbrečeli, jak manželka, tak i já a David,“ zavzpomínal Krejčí starší. K hokeji přivedl potomka společně s Václavem Vránou, který dohlížel na svého syna Petra, nynějšího kapitána třineckých Ocelářů. „Chtěli jsme, aby kluci nechodili kouřit do parku. Nižší hokej tady byla taková drobná nástavba, ale že z toho bude 1000 zápasů v NHL plus přes 100 zápasů v play off, jsme opravdu nečekali,“ prozradil otec majitele dvou bronzových medailí z mistrovství světa.

Jak přiznala Renata Krejčí, na Davidův odchod do zámoří si zvykala hodně těžce. Vlastně si nezvykla dodnes. „To, že vám dítě odejde tisíce kilometrů daleko, s tím se nesmíříte nikdy,“ řekla matka opory Bruins. I když už ji syn nastoupil do tisícovky ostrých duelů v NHL, obavy má o něj neustále. „Trnu strachy vždycky, když začne úvodní hvizd zápasu.“ Na synova utkání kouká jako pyšný fanoušek, ale hlavně proto, aby věděla, že v pořádku dohrál a je zdravý.

Co bylo Krejčího největší překážkou na začátku zámořské mise? A jak Zdeněk a Renata Krejčí prožívali synův příjezd se Stanley Cupem do Šternberku? Více se dozvíte ve VIDEO rozhovoru.

