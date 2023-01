Vránův přestup? Horor pro oba kluby. Čekání na zázrak, zklamal i Slovák

Po porážce s Islanders (3:4) provedl kouč Washingtonu Peter Laviolette před středečním duelem proti Minnesotě zemětřesení v sestavě. Jeho řádění odnesl Anthony Mantha, utkání proseděl jako zdravý náhradník na tribuně. Zarážející.

Do hlavního města USA totiž americký křídelník přicházel z Detroitu před necelými dvěma lety coby velká útočná zbraň. Měl nahradit gólovou produkci Čecha Jakuba Vrány i Slováka Richarda Pánika, Capitals za něj obětovali rovněž dvě vysoké volby v draftu.

Jenže Mantha zdaleka není tak nenažranou bestií, jak si od něj vedení slibovalo. Laviolettovi přestává zapadat do skládačky, tentokrát ho ani nenapsal na soupisku. Útočník s 23 body ve 44 zápasech a výdělkem v hodnotě 5,7 milionu dolarů za sezonu dostal nevyžádané volno.

„Se vší úctou k Manthovi, zkrátka jsme se rozhodli takto,“ komentoval kouč stroze nečekaný tah před utkáním s Wild (2:4), během tiskové konference po zápase své důvody přece jen rozvedl. „Chtěli jsme vnést rychlost i fyzický důraz do všech formací, odrazit se po předchozím neúspěchu. Minnesota má urostlé mužstvo, proto jsem zvolil raději hráče, kteří na ledě tvrdí muziku.“

Úvaha sice dává smysl, jenže pokud by Mantha vykazoval požadovanou výkonnost, do týmu by se vetřel proti kterémukoliv soupeři v lize. Zatímco Detroit pláče nad osudem Jakuba Vrány a jeho soužením na farmě, i Washington si musí otevřeně přiznat, že sázka na zisk útočníka v nejlepších letech tak úplně nevyšla. Výměna trápí obě strany.

Přesto je Mantha nadále jednooký král mezi slepými. Z dvojice zklamaných totiž vychází daleko hůře detroitská parta generálního manažera Steva Yzermana. Nejde jen o případ Vrána. V Motownu nepřesvědčila ani druhá posila Richard Pánik.

„Vědí, jak dobře umím hrát, akorát to musím ukázat v zápasech. Chci si zajistit místo v týmu, udělat dobrý první dojem,“ sliboval si rodák z Martina bezprostředně po přestupu.

Svá slova nepotvrdil. Jeho mise v dresu Red Wings nakonec skončila po pouhých dvanácti startech, v nichž zaznamenal čtyři body. Z týmu se pakoval už po třech měsících prostřednictvím další výměny za beka Nicka Leddyho. Ta přišla spíše z nouze a přivála jen další problémy.

Detroit si musel ponechat polovinu Slovákova platu, k tomu obětoval druhé kolo draftu 2021, ze kterého se vyklubal Fin Aatu Räty, velký současný talent Islanders. Leddy zmizel po jednom nevýrazném ročníku, momentálně nastupuje za St. Louis.

Detroit dosud účinně nevytěžil ani volby v draftu, které za Manthu získal. Výběr ve druhém kole využil na Dmitrije Bučelnikova, který má v rodném Rusku uzavřenou smlouvu až do roku 2025. Nad jeho případným přesunem do zámoří visí velký otazník.

A aby smůly nebylo málo, volbu v prvním kole poslali Red Wings do Dallasu, jenž si z 23. pozice zamluvil Wyatta Johnstona, jednoho z nejschopnějších nováčků probíhající základní části. Detroit se s pomocí této rošády alespoň posunul na 15. místo pořadníku.

A právě odtud pochází poslední zbytky naděje na to, že by Red Wings mohli v budoucnu nečekaně vyjít z Vránovy výměny jako jasní vítězové. V onu 15. volbu se proměnil enormně nadaný brankář Sebastian Cossa. Klub z éry Original Six se už několik sezon ohlíží po kvalitní jedničce mezi tyčemi, proto na draftu zacítil příležitost. A byť má Cossa před sebou ještě dlouhý vývoj, jednou by mohl patřit ke špičce NHL.

„Chci rozhodně hrát na nejvyšší úrovni. Moje výkony budou hovořit za mě, pak už je na vedení, aby rozhodlo, kdy mi dají prostor. Tvrdě pracuji a jsem velmi sebevědomý,“ cituje téměř dvoumetrovou věž stránka Detroit Free Press.

Vránův přestup v čase

Detroit 12. 4. 2021 Washington Jakub Vrána, Richard Pánik, 1. kolo draftu 2021 (později Dallas - Wyatt Johnston), 2. kolo draftu 2022 (Dmitrij Bučelnikov) ⬇⬇⬇ Anthony Mantha Detroit 16. 7. 2021 NY Islanders Nick Leddy ⬇⬇⬇ Richard Pánik (50 % platu), 2. kolo draftu 2021 (Aatu Räty) Detroit 23. 7. 2021 Dallas 1. kolo draftu 2021 (Sebastian Cossa) 1. kolo draftu 2021 (Wyatt Johnston)