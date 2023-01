Vladař si vede líp než jednička: Znám svou roli. Mluvil o hvězdě i Čechovi

Chytá líp, než týmová jednička Jacob Markström. Jakmile se v poslední době postavil do branky, Calgary vyhrálo. Sobotní zápas s Tampou Bay (6:3) bylo osmým v řadě, kdy Daniel Vladař pomohl týmu k vítězství poté, co se postavil mezi tyče od začátku. „Jsem hrozně rád. Zároveň vím, jakou mám pozici. Jediné, co můžu ovlivnit, je, jak hraju,“ říká 25letý následník brankářského trůnu.

Do kanadské Alberty přišel předloni z Bostonu. Daniel Vladař chytá víc než v minulém ročníku, posouvá se zase dál, daří se mu. Jako týmová dvojka a čekatel však nestaví svůj nad zájem týmu. „Nejdůležitější je, abychom chytili nějakou šňůru a vyhrávali pravidelně,“ přeje si. Mužstvo Calgary se po letním vichru změn dost zamíchalo, což se projevilo i na výsledcích. Pořád by to stačilo na play off, ale taky by mohlo být líp.

Výsledky Calgary jsou střídavě oblačné. Darryl Sutter přísný kouč. Prohání vás?

„Po středeční porážce s Coloradem jsme dostali volno. Ale předtím po zápase v Nashvillu jsme ho měli mít taky a trenér řekl, že nic nebude. Trénovali jsme, tentokrát nám volno dal. Zápasů bude do přestávky ještě docela dost, byli jsme hodní.“

Flames se drží na pozici divoké karty do play off. Sezona je však horší než minulá, viďte?

„Zatím asi jo. Výsledky nejsou konzistentní, pokaždé nepodáme stejný výkon. Jsme trošku na houpačce, ale myslím, že důležité zápasy zvládáme a šňůry vítězství máme delší než série proher. Jsme rádi, kde jsme, ačkoli samozřejmě koukáme pořád nad sebe a chceme na tom být co nejlíp.“

Tým se před sezonou výrazně obměnil. Huberdeau, Kadri, Weegar jsou noví, odešli Johnny Gaudreau, Matthew Tkachuk, Monahan, Gudbranson. To se na výkonech taky podepsalo?

„Odešli kluci, kteří mužstvo táhli. Určitě to byla trošku rána, jak do kabiny, tak do naší hry. Na druhou stranu