ONLINE NHL: Nečas proti Hertlovi, v akci i Kubalík s Hronkem či Palát

Hokejisté Caroliny s Martinem Nečasem odstartují noční program NHL duelem se San Jose s Tomášem Hertlem. Ve stejný čas jde do akce i Gudasova Florida, Filip Chytil za Rangers proti Vegas či Filip Hronek a Dominik Kubalík z Detroitu. Do bojů by měli zasáhnout i brankáři Dan Vladař a Vítek Vaněček, za jehož New Jersey už po zranění hraje Ondřej Palát. Nenechte si ujít hromadu utkání s českou účastí a sledujte ONLINE REPORTÁŽ na iSport.cz.