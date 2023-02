Linus GOALMARK. Potěšilo ho gesto spoluhráčů, zařadil se mezi legendy

Jsou v takové herní pohodě, že by snad dal gól i klubový maskot, kdyby naskočil na led v utkání… To je samozřejmě nadsázka, nemá shazovat suverénní výkony Bruins v sezoně. Vystihuje to, v jakém rozpoložení se nacházejí.

Boston jasně vládne v základní části celé NHL, v 58 zápasech zapsal 45 vítězství. David Pastrňák s českými parťáky táhne ofenzivu, ale ruku k dílu umí v útoku přidat vlastně kdokoliv z týmu. Když na to přijde, trefí se i brankář.

Linus Ulllmark především fantasticky chytá, je největším kandidátem na zisk Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana soutěže. Od začátku zápasu nastoupil v sezoně šestatřicetkrát a vychytal 30 výher. Téměř nezná, co je prohra. Nejlepší je i podle úspěšnosti zákroků a gólového průměru.

V noci na neděli ve Vancouveru devětadvacetiletý Švéd ale ukázal, že umí čarovat nejen v brankovišti. Za stavu 2:1 pro Bruins nabral 48 sekund před koncem základní hrací doby puk na holi, který se k němu dostal po nahození domácích hráčů. Z bekhendu si kotouč přehodil na forhend a poslal ho krásným obloučkem do opuštěné branky Canucks při jejich power play.

Velký sen všech brankářů se v Rogers Areně právě zhmotnil ve skutečnost, Ullmark slavil v objetí s parťáky, kteří zrovna byli na ledě. „Po střele jsem měl tři hráče před sebou a nic jsem neviděl, nic jsem neslyšel. Pak čím dál víc kluků začalo sledovat dění na druhé straně hřiště. Až když začali slavit, tak jsem si uvědomil, co se právě stalo. A zbytek je historie,“ smál se po zápase.

„Uvnitř sebe jsem z toho úplně u vytržení a sám se snažím, abych se trochu uklidnil. Je vážně těžké popsat, jaké mám pocity,“ hledal ta správná slova.

Po možná nejoslavovanějším gólu Bruins v sezoně, a že jich Boston už nastřílel dost (219, druhá nejlepší ofenziva v lize po Edmontonu), si užil i tradiční rituál s poklepáním rukavicemi u střídačky. Popostrčili ho tam spoluhráči. „Někdo mi řekl: Musíš jet ke střídačce. Bylo to od kluků pěkné gesto a moc si toho vážím,“ usmíval se. Byla to noc, na kterou nikdy nezapomene.

Před ním podobně skórovalo střelou přes celé kluziště jen sedm brankářů v historii NHL. Dosud jako poslední to dokázal Fin Pekka Rinne v dresu Nashvillu v lednu 2020.

Úplně prvním byl v roce 1987 legendární Ron Hextall, současný generální manažer Pittsburghu. Trefili se i další velikáni Martin Brodeur, Chris Osgood či Mike Smith. „Všichni se v lize zapsali jako úchvatní gólmani. Byly to velké hvězdy,“ potěšilo Ullmarka, do jaké společnosti se dostal.

Brankáři, kteří skórovali v NHL

Linus ULLMARK (Boston) 25. února 2023 vs. Vancouver (3:1) Pekka RINNE (Nashville) 9. ledna 2020 vs. Chicago (5:2) Mike SMITH (Phoenix) 19. října 2013 vs. Detroit (5:2) Jevgenij NABOKOV (San Jose) 10. března 2002 vs. Vancouver (7:4) Jose THEODORE (Montreal) 2. ledna 2001 vs. NY Islanders (3:0) Martin BRODEUR (New Jersey) 17. dubna 1997 1. kolo play off vs. Montreal (5:2) Chris OSGOOD (Detroit) 6. března 1996 vs. Hartford (4:2) Ron HEXTALL (Philadelphia) 11. dubna 1989 1. kolo play off vs. Washington (8:5) Ron HEXTALL (Philadelphia) 8. prosince 1987 vs. Boston (5:2) Pozn.: Započítáni jsou jen gólmani, kteří skórovali po vlastní střele přes celé kluziště.

Při práci s holí je hodně šikovný, stejně jako slavní předchůdci. „Zkouší to celý rok. Příště podle mě bude hrát i přesilovku, tím jsem si jistý,“ zavtipkoval útočník Bruins Brad Marchand. A už vážněji dodal: „Něco takového se nestává moc často. Zažil jsem to poprvé a byla to zábava. Linus prožívá neskutečnou sezonu. Je vážně fenomenální. Když je to nejvíc potřeba, vždy nám pomůže.“

V devětadvaceti už má Ullmark dost zkušeností, ale mezi nejlepší gólmany prorazil až v aktuální sezoně. Poprvé se taky představil na All-Star Game, na Floridu vyrazil s Davidem Pastrňákem.

Minulé léto na sobě hodně zapracoval, štvalo ho vyřazení už v 1. kole v play off. V prohrané sérii s Carolinou se dostal do branky jen v prvních dvou zápasech. Nevyšly mu, o to větší motivaci měl do nového ročníku.

Věnuje se hodně i mentální přípravě, používá dýchací techniky během utkání. Hlavně v pasážích, kdy se z jeho pohledu zdánlivě nic neděje, a je třeba se koncentrovat na hru. „Musíte se nějak zaměstnat. Hýbat se, zůstat ve střehu. Nesmíte dopustit, abyste byl jak někdo, kdo věčně zírá na hodiny a čas se pro něj strašně vleče. Kdo prostě jen tupě čeká. To by se mi mohlo vymstít.“

13/8 Celkem třináct brankářů je zapsáno do střeleckých statistik jako autoři gólů v historii v NHL. Linus Ullmark je ale teprve osmým gólmanem, kterému se to povedlo střelou přes celé hřiště.

Zůstává tak plně soustředěný, i když nemá delší dobu vážnější zákrok. Protože Boston připomíná válec, spíš útočí, než že by se musel bránit. A pokud už něco projde, stojí tam švédská hráz. S obrovskou postavou přes 190 centimetrů působí Ullmark v brance jako ledově klidné monstrum.

Na vyrážečce má ve švédštině nápis: Dýchej a užívej si. A to přesně teď dělá. „Ani nemůžu být šťastnější. Hrát s těmito kluky je něco úžasného, jsem jim tak vděčný za to, co každý zápas předvádějí,“ prohodil v průběhu sezony.

Ví, že bude s celým týmem jako jeden z největších favoritů v play off pod daleko větším tlakem. Bruins všechno ladí k jedinému cíli – zisku Stanley Cupu. Ullmark by měl být tentokrát už ready.

Za jeho pohodou stojí také skvělá chemie s parťákem z branky Jeremym Swaymanem. O pět let mladší Američan dostával v minulém ročníku více příležitosti, nyní se role obrátily. Ale jeden na druhého na sebe nežárlí. Jsou velcí kamarádi, navzájem se podporují. Po každém vítězném zápase, je jedno kdo zrovna chytal, k sobě na ledě přijedou, divoce rozpaží a pak se obejmou.

Jejich poslední oslava byla díky Ullmarkově trefě speciální.

Boston Bruins Vše o klubu ZDE