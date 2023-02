Velká sláva, pak vítězství. Krejčího při ceremoniálu zdravil z kostky i Jágr

Slavnostní začátek nechtěně odlehčil pěvec Todd Angilly. Začal americkou hymnou, než si uvědomil, že měl na počest hostů spustit napřed kanadskou. Všichni se zasmáli, tělnatý chlapík pak byl ještě procítěnější. Ale hlavní hvězdou okamžiku nebyl on. Chvíle před úvodním vhazováním pondělního utkání Bostonu s Ottawou patřily Davidu Krejčímu, který v polovině ledna sehrál 1000. zápas v NHL. Jmenovec Pastrňák dokonce odmítl hattrick do prázdné branky, aby mu věnoval gól. Nepovedlo se, Krejčí přesto prožil nezapomenutelný večer.

Možná mu hlavou proběhla celá kariéra. Tleskala napěchovaná TD Garden, spoluhráči i hosté ze Senators. David Krejčí přivedl na led manželku Naomi a své dvě děti, Elinu a Everetta. Od generálního manažera Dona Sweneyho převzal stříbrnou hokejku, prezident klubu a bývalý střelec Bostonu Cam Neely odhalil obraz, do nějž pak třikrát zabodl prst a ukázal místa, kde autor zvěčnil jména Krejčího nejbližších.

Z obří kostky ke „Krechovi“ promluvili kapitán Patrice Bergeron, Todd Marchand, David Pastrňák, stejně jako bývalí spoluhráči – brankář Tuukka Rask, Torey Krug, Zdeno Chára, kamarád Milan Lucic, s nímž v Bostonu začínal. Majitel Bruins Charlie Jacobs připomněl, jak Krejčího poprvé viděl na draftu. Od té doby uplynulo 19 let.

„Obzvlášť když jsme hráli spolu v týmu, poznal jsem tě jako výborného parťáka a skvělého hokejistu. Já byl obyčejný moudrý taťka. Pak jsem zjistil, že tvůj oblíbený hráč odchází. Pokud to byl tenhle chlap, dává mi to teď smysl,“ ukázal v záběru na sebe Jaromír Jágr s kulichem kladenských Rytířů na hlavě. Ve tváři Davida Krejčího vyloudil lehký úsměv.

Krejčí se 16. ledna stal třináctým českým hokejistou, který v NHL překročil zápasové milénium. Je zároveň teprve sedmým borcem, který sehrál 1000 utkání v barvách Bruins. První z nich, dnes 87letý člen Síně slávy a bývalý útočník Johnny Bucyk, přišel českému centrovi taky pogratulovat. Gólman Jeremy Swayman, který zůstal na střídačce, si nasadil kšiltovku s nápisem KREJCI.

Pak už se začalo hrát. Při svém tisícím vystoupení se Krejčí zaskvěl třemi body proti Philadelphii. Duel s Ottawou začal v první třetině vyloučením, ve druhé po jím vyhraném vhazování vstřelil David Pastrňák druhý gól Bruins a v této sezoně už svůj čtyřicátý, Krejčí si připsal asistenci. Role si pak málem vyměnili, když Pastrňák hledal Krejčího neúspěšně před prázdnou brankou při odvolání gólmana. Boston přesto opět vyhrál.

Pokud se bavíme o tisícovce, pořád se jedná o vystoupení v základní části NHL. Dalších 156 utkání přidal Krejčí v play off. Jeho nejlepší chvíle přicházely právě v době, kdy šlo o všechno. Dvakrát byl nejproduktivnějším hráčem vyřazovacích bojů. Třikrát pomohl Bostonu do finále, přičemž v roce 2011 vyhrál Stanley Cup.

Bostonská televize NESN k jeho jubileu připravila téměř hodinový dokument s názvem „Krejci at 1000“. Vznikal během podzimu a přináší průřez celou kariérou rodáka ze Šternberku od začátků po jeho návrat do černožlutých barev před touto sezonou. Poprvé se vysílal zhruba před měsícem. Krejčí jeho sledování zatím odložil.

„Ne, ještě jsem ho neviděl,“ přiznal nedávno pro deník Boston Globe. „I máma se mě na to ptala, ale já nejsem na tyhle věci moc vysazený. Abyste mě dobře pochopili, určitě se podívám. Ale teď se chci soustředit na tuhle sezonu. Ale ať se v příštím ročníku stane cokoliv, jestli budu ještě hrát, nebo ne, podívám se. Pravděpodobně si sednu doma s rodinou a uděláme si z toho hezký večer,“ dodal na vysvětlenou.

Na jeho vkus je v tomhle dílku možná příliš ohlédnutí do minulosti. I když už patří k nejlepším hráčům historie Bruins, stal se legendou. V dubnu mu bude 37 let. Může prodloužit o další sezonu, může pokračovat jinde než v Bostonu, může skončit a usadit se v Charlestownu v Jižní Karolíně, kde má zázemí a kde žije jeho žena s rodinou. Málokdy však naznačuje svoje záměry. Ať má puk na hokejce, nebo jde o plány do budoucna.

„Za ta léta jsem se naučil vytěsňovat okolní vlivy. Negativní věci i chválu, protože pak se můžete uspokojit. Líbí se mi, jak jsem teď nastavený, a chci, aby to tak zůstalo. Nic dalšího si nepouštím do podvědomí,“ řekl Krejčí. Teď ho hlavně zajímá, co je teď a aby sezona dopadla co nejlíp.

Nejvíc zápasů za Boston 1. Ray Bourque obránce 1518 2. Johnny Bucyk útočník 1436 3. Patrice Bergeron útočník 1259 4. Don Sweeney obránce 1052 5. Wayne Cashman útočník 1027 6. Zdeno Chára obránce 1023 7. David Krejčí útočník 1013