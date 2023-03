Plán vyšel! Kane rozšířil souhvězdí Rangers. Úkrok Chicaga i počty s platy

Do žebříčku nejlépe placených hráčů patří vpravo Patrick Kane (pobírá 10,5 milionu dolarů ročně) • Barbora Reichová / Sport

Přestoupil. Patrick Kane jde do New Yorku • Reuters

Legenda, modla, ikona. V současném světě nadužívaná označení, která ovšem u Patricka Kanea platí beze zbytku. Na Stana Mikitu, nejproduktivnějšího hráče v historii Blackhawks, ztrácí 242 bodů. Nikdo další už před ním není.

Velká stíhací jízda v klubové produktivitě se ovšem přinejmenším odkládá. Čtyřiatřicetiletý křídelník míří do New Yorku. Chicago chtělo vytěžit jeho fantastickou fazonu, kdy v posledních čtyřech zápasech nasbíral deset bodů. Kdyby se navíc stavělo na hlavu a přestup zatrhlo, mohl hvězdný útočník odejít v létě jako volný hráč a navždy zpřetrhat vazby.

Jde o ústupek za dlouholeté služby. Vedení ho jednoduše nechtělo za každou cenu držet ve zlaté kleci. Tedy spíš pěkně prorezlé, zatuchlé, zkrátka nevyhovující pro normální hokejový život, hodný Kaneova statusu. Nyní se vrací zpátky mezi velikány. Tam, kam patří. Dodal tučné razítko týmu, který už disponoval ničivými zbraněmi jako Zibanejad, Panarin, Tarasenko, Kreider a další. Nejlepší ofenziva ligy? Dost možná.

Právě na Tarasenkově nedávném příchodu ze St. Louis však málem Kanův sen ztroskotal. I když spekulace nabízely prostor k různým úvahám, Blueshirts byli od začátku jedinou reálnou adresou. Když se rodák z Buffala dozvěděl, že v New Yorku už přistála velká ryba?

„Určitě jsem nebyl nejšťastnější,“ hudroval skrze NBC Sports. „Rangers jsou týmem, který z pochopitelných důvodů budí pozornost,“ vyhýbal se přímé odpovědi na dotaz, zda jsou jeho preferovanou destinací.

Byli. A když začal generální manažer Chris Drury uvolňovat prostor pod platovým stropem, už to nemohl nikdo ututlat.

Nejprve byl odejit Rus Vitalij Kravcov do Vancouveru, následně se z hlavního týmu pakoval skrze listinu nechráněných hráčů další útočník Jake Leschyshyn. Do AHL zamířil ještě bek Braden Schneider, který proseděl na střídačce zápas proti Kings, přestože brzy po začátku dostal za plivnutí na soupeře trest do konce utkání K’Andre Miller. Kouč Gallant točil čtyři obránce, v NHL opravdový unikát.

Nakonec Rangers za Kanea obětovali volbu ve čtvrtém kole letošního draftu spolu s druhým výběrem. Ten se ovšem ještě může změnit na první kolo 2024 či 2025, dojdou-li newyorští hokejisté v nadcházející tahanici o Pohár alespoň do konferenčního finále. Pořád jde o vcelku nízkou cenu za jednoho z nejlepších tvůrců hry v lize.

Na Kanovu gáži v hodnotě 10,5 milionu dolarů Blueshirts přispějí jen 25 %. Víc by ostatně jejich napěchovaný platový soupis ani neumožnil. Stejnou část zaplatí ještě Arizona, jejíž odměna za podílení se na přestupu dosud není známá. Blackhawks si ponechají polovinu výplaty. A budou se nostalgicky vracet k nejlepším kouskům borce s ikonickou osmaosmdesátkou.

Co v zrcátku spatří? Kromě tří Stanley Cupů třeba Conn Smythe, Hart a Calder Trophy, dvě stobodové i čtyřicetigólové sezony, rozhodující branku finále 2010. Tahle éra je ale minulostí. Přesně před rokem to generální manažer Kyle Davidson jasně deklaroval: „V Chicagu potřebujeme pár věcí opravit a to zabere čas.“

Kane ho už nemá nazbyt. Rangers mu umožní ještě jednu spanilou jízdu, začne už čtvrtečním duelem proti Philadelphii. Naváže na někdejší spolupráci s Artěmijem Panarinem, dostane přídavné motory. Máme se na co těšit.