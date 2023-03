Budoucnost Bostonu: čekejte temno! Chybí talent. Pastrňák jako učitel

Budoucnost je teď. Boston myslí na Stanley Cup a snaží se našlapat tým, jak jen platový strop dovoluje. Bruins nasadili taktiku, že pohár, nebo nic. Nově přivedli Tylera Bertuzziho z Detroitu a vzdali se draftů. Silní jsou hlavně proto, že jim daly dvě hvězdy obří rodinnou slevu. Patrice Bergeron si vydělává jen 2,5 milionu, David Krejčí milion. Vracejí tím i klubu minulost, všechno, co jim dřív dal. Ale jaký tým se vytvoří kolem Davida Pastrňáka od léta?

Dobrá zpráva: Boston může v příští sezoně utratit ještě 13,5 milionu na smlouvách. To není zrovna málo, když máte hotový tým a ladíte detaily.

Špatná zpráva: Boston nečeká ladění detailů. Do 13,2 milionu potřebuje nacpat osm hráčů do pole a jednoho brankáře.

Ultra špatná zpráva: Bergeron s Krejčím mají ve smlouvách bonusy, které se splnily. Takže Bergeronův plat skočí o 2,5 milionu nahoru, Krejčího o 2 miliony a tyhle peníze se započtou do stropu pro příští sezonu. Tím pádem na devět hráčů pro další ročník zbývá 8,7 milionu.

Osa je v tuhle chvíli tak jasná. V bráně je Linus Ullmark, který se dostal do životní formy a v Bostonu vydrží až do roku 2025. V obraně zůstanou dva klíčoví beci Charlie McAvoy s Hampusem Lindholmem. V útoku vidíte tři velmi silná křídla Davida Pastrňáka, Brada Marchanda a Jakea DeBruska, teoreticky tady má být i Taylor Hall. Abyste využili jejich potenciál, potřebujete středního útočníka.

Dál v klubu pokračuje i Pavel Zacha, který hraje skvěle, ovšem nejde o typického prvního centra. Jestli dají klubu znovu slevu veteráni Patrice Bergeron (37 let) a David Krejčí (36 let)? U nich hlavně záleží na chuti pokračovat dál. Rozhodnutí čekejte po sezoně, dřív určitě ne.

Logicky se nabízí, že posunete své talenty o úroveň výš a začnete tak budovat levný tým. Jenže tady právě vězí hlavní úskalí příštích let. Když dělal Scott Wheeler pro The Athletic žebříček týmů s nejtalentovanější základnou? Boston skončil třetí. Od konce.

Když se podíváte na drafty, v příštích třech letech bude volit jednou v prvním kole, ani jednou ve druhém. Talent si Bruins prostě nenaberou, nevychovají.

Do budoucna je čeká cesta podepisování volných hráčů z Evropy. To je sice riziko, na druhou stranu se můžete trefit třeba jako Chicago s Artěmijem Panarinem. Pak se asi dá postupně čekat výprodej za talenty a drafty. Zůstanou Pastrňák s Marchandem, aby naučili nové členy organizace, co znamená hrát za Boston, nachystali novou dynastii.

Teď se klub soustředí na zisk Stanley Cupu a další šance už nejspíš hodně dlouho nepřijde. Klub doženou vysoké smlouvy Charlieho Coylea, Taylora Halla a Brandona Carla, kteří dohromady vydělají 15,35 milionu. Přítomnost může být hodně zajímavá. Na budoucnost je lepší se nedívat, jestli máte rádi Boston.