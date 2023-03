NHL ONLINE: Boston rozdrtil Buffalo 7:0, pálil i Pastrňák. V akci i další Češi

NHL nabízí v neděli večer a v noci na pondělí celkem sedm zápasů. Téměř každý bude z českého pohledu zajímavý. Jako první šel do akce Boston, který si zastřílel na ledě Buffala 7:0. Jednou se prosadil David Pastrňák, asistenci si připsal Jakub Zbořil. Před půlnocí ještě startují duely Minnesota - Washington a Vegas - Columbus. V noci pak půjdou do akce Filip Chytil z Rangers, Jakub Vrána ze St. Louis či Ondřej Palát s Vítkem Vaněčkem z New Jersey. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na iSport.cz.