Chytila a spol. jen tak nechytíte. Kid line je budoucností Rangers

Mají rychlost, velký talent i drajv. V New York Rangers si hýčkají luxusní třetí útok dravců. Ze stínu hvězd dokáže mladá formace zvaná Kid line často vystoupit a opanovat zápas. Naposledy to předvedla v noci na neděli na Floridě, kde Kaapo Kakko, Alexis Lafreniere a Filip Chytil zařídili výhru svých barev 4:3. Všichni tři se trefili, vítězný zásah obstaral český kápo lajny.

To oni by měli být budoucností Rangers. Všechny tři draftoval newyorský klub v prvním kole. Alexis Lafreniere byl před třemi lety jedničkou draftu, Kaapo Kakko rok předtím dvojkou za Jackem Hughesem. Filip Chytil šel v roce 2017 jako 21. v pořadí.

Pořád jim říkají Kid line. Ale žádné děti a vyjukaní nováčci nejsou. Velice brzy vyrostli v dospělé muže, schopné prosadit se v nejlepší lize. Chytil nastupuje v NHL pravidelně už pátým rokem, a to je mu teprve 23 let. Kakko (22) kroutí čtvrtou sezonu v dresu Rangers, Lafreniere (21) třetí.

O větší porci času na ledě musí bojovat, zatím chodí do zápasů v pořadí až jako třetí útočná formace. Přednost mají, zcela logicky, lídři Mika Zibanejad, Artěmij Panarin a Chris Kreider. Navíc dorazily hvězdné posily Patrick Kane z Chicaga a Vladimir Tarasenko ze St. Louis. Obří konkurence. Dostat se teď na přesilovky? Pro mladou lajnu téměř bez šance.

I tak dovedou prostor, který dostanou, efektivně využít. A vystrkují růžky. Už v minulé sezoně většinou nastupovali spolu, vzájemná chemie zafungovala. V play off svou hru výrazně posunuli, ve slavné Madison Square Garden jim častokrát patřily ovace fanoušků vestoje.

V základní části aktuální sezoně na slibné výkony navazují. Jako poslední se o jejich výbušnosti přesvědčili Panthers. Výhru Rangers řídily právě mladé pušky.

Florida vedla po první třetině 2:0, ale newyorský celek čtyřmi góly vývoj otočil. Chytil nejprve připravil kontaktní branku pro Kakka, poté se trefil i Lafreniere. Český útočník pak ve třetím dějství vstřelil vítězný gól. Jejich dominanci narušil jen třetím zásahem Kane.

„Celá naše formace odehrála výborný zápas. Řekl bych, že hrajeme dobře celou sezonu, ale v některých duelech se nám nedařilo střelecky. Proto je skvělé, že jsme se prosadili všichni tři,“ pochvaloval si Chytil, jenž byl zvolen první hvězdou utkání.

Při rozhodující brance vyhrál souboj se zkušeným gólmanem Sergejem Bobrovským, únik zakončil rychlou kličkou a dal 21. branku v sezoně. „Věděl jsem, že budu zakončovat forhendem a jsem rád, že to vyšlo. Je to skvělý pocit,“ líčil Chytil.

Všichni tři členové Kid line skórovali v jednom zápase podruhé v sezoně. Předtím se jim to povedlo 7. prosince proti Vegas. Proti Panthers měli navíc všichni bilanci 1+1.

„Chceme hodně hrát, ukázat se. Myslím, že se nám dost dařilo před uzávěrkou přestupů, kdy jsme hráli víc. Ale také chápu, že máme před sebou pár dobrých hráčů,“ řekl po zápase pro New York Post Kakko. Trenér Gerard Gallant je ale férový. Když vidí, že mladíci jsou v laufu, prostor dostávají. „Po gólech jsme měli více času na ledě, protože jsme hráli dobře. Myslím, že by to tak mělo být,“ přikývl Kakko.

Rangers vyhlásili jasný útok na Stanley Cup. V útoku mají Zibanejada, Panarina, Kanea… Jedna hvězda vedle druhé. Z druhého sledu je připraveno udeřit mladé trio. Drtivá ofenziva.

„Bylo to působivé,“ řekl o jejich posledním představení Kane,. „Všichni jsou skvělí v držení puku a vytváření šancí. Hned jsem říkal Filovi (Chytilovi), že s nimi musím jít někdy na led před tréninkem. Protože vím, že tam chodí brzy a pracují na dovednostech.“

Před lety byl pro ně trojnásobný vítěz Stanley Cupu a ikona Blackhawks vzorem, teď jsou spoluhráči. A jak je vidět, hokejově se mohou učit a obohacovat navzájem.

Chytil je nejstarším a nejzkušenějším z trojice. Jako centr taky vede celou lajnu. A nejen v zápasech. Neustále se snaží zdokonalovat každý detail své hry, přidává si v tréninku. Zdá se, že přístupem a pracovitostí „nakazil“ už i parťáky, kterým v minulosti byla občas vytýkána lehkovážnost.

V létě se Chytil stane chráněným volným hráčem, stejně jako Lafreniere. Kakkovi vyprší smlouva za rok. Pokud nepoleví, můžou se časem dočkat i velkých kontraktů a také výsostnějšího postavení v týmu.

Už v letošním play off mohou hrát zásadní roli při honbě ambiciózních Rangers za triumfem.